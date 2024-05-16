Югорские врачи вновь присоединился к акции «Медики Нижневартовска – медикам Донбасса»
Каждый день жители Нижневартовска приносят в пункты гуманитарной помощи необходимые вещи для бойцов в зоне проведения специальной военной операции и для мирных граждан новых территорий Российской Федерации. Медики Нижневартовска никогда не остаются в стороне и уже по традиции проводят акцию «Медики Нижневартовска – медикам Донбасса».
Перинатальный центр г. Нижневартовска вновь принял участие в благотворительной акции и в едином порыве сотрудники учреждения собрали предметы первой необходимости для больниц и госпиталей новых регионов нашей страны.
Было собрано более 90 коробок с гуманитарной помощью, Нижневартовский перинатальный центр внес свой вклад и отправил в новые регионы 30 из них. Сотрудники учреждения положили в коробки то, чего так не хватает в больницах Донбасса: влажные салфетки, турникеты кровоостанавливающие, жгуты, бинты, пластыри, жаропонижающее препараты, перекись водорода и другое.
Это была уже 5 отправка гуманитарного груза от медиков Нижневартовска коллегам на Донбасс. Для первой были собраны необходимые медикаменты, во второй «посылке» находились средства индивидуальной защиты (халаты, шапочки и перчатки). После поступил запрос на сбор мягких носилок. В четвёртый раз сотрудники перинатального центра приобрели и отправили термобелье, теплые носки, перчатки и многое другое.