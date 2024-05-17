В Югре продолжается реализация проекта по созданию инновационного научно-технологического центра «Юнити Парк»
В ходе рабочей поездки в Сургут губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание управляющего комитета портфелем проектов инновационного научно-технологического центра «Юнити Парк».
Напомним, центр создается в регионе федеральным правительством по поручению Президента Российской Федерации совместно с правительством автономного округа.
«Это единственный в стране инновационный научно-технологический центр с компетенцией на достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе. Также среди его приоритетных направлений — создание передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики, а также здоровьесбережение», — подчеркнула Наталья Комарова.
Портфель проектов «Инновационный научно-технологический центр “Юнити Парк”» состоит из двух проектов: создание обеспечивающей инфраструктуры и организация деятельности НТЦ по базовым направлениям.
Его цель — создание условий для обеспечения перехода к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, созданию систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта в нефтегазодобывающей сфере действующих в Югре производств к 2030 году. Также это позволит внедрять новые технологии глубокой переработки углеводородного сырья и экологических технологий для снижения углеродного следа. Сформировать конкурентоспособный научно-образовательный медицинский кластер, осуществить переход к персонализированной медицине, создать экосистему инноваций и многое другое.
По словам главы региона, на сегодняшний день в проекте принимают участие госкорпорация «Росатом», федеральные (ЮГУ, Курчатовский институт) и региональные вузы (СурГУ), научные сообщества, федеральные застройщики и эксперты.
«На сегодняшнем заседании мы “донастраиваем” структуру портфеля проектов. Вопросы создания всех объектов капитального строительства, включая сети, должны регулироваться в едином проекте «Создание объектов инфраструктуры инновационного научно-технологического центра “Юнити Парк“. Определяемся в проекте решений управляющего, проектного комитетов по системе обслуживания имущественного комплекса ИНТЦ “Юнити Парк“ и других вопросов», — отметила Наталья Комарова.
В этой связи глава региона поручила куратору портфеля проектов — первому заместителю губернатора автономного округа Алексею Забозлаеву, руководителю портфеля проектов — заместителю губернатора автономного округа Сергею Афанасьеву внести соответствующие предложения по изменению управленческих документов, входящих в состав портфеля проектов ИНТЦ «Юнити Парк».
Заместитель директора департамента экономического развития Югры Джумагул Киримлидис обратила внимание на отдельные показатели, которые будут достигнуты к 2030 году благодаря реализации проекта.
Среди них: количество компаний-резидентов ИНТЦ — более 50; средняя выручка в расчете на одного резидента с учетом инфляции и прогнозируемого роста объемов продаж — 233 млн рублей; количество патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы по областям, определяемым в соответствии с направлениями ИНТЦ — 135; доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, работающих в автономном округе, — 45 %; создание уникальных образовательных объектов и научно-исследовательских комплексов и лабораторий.
«Обеспечить достижение указанных показателей планируется за счет создания научной, социальной и инженерной инфраструктуры центра и системы управления поддержки проектов научно-технологического развития», — добавила Джумагул Киримлидис.
Департамент внутренней политики