«Чтобы познать мир, нужно познать свою культуру», – Н.И. Величко
18 мая Этнографический музей «Торум Маа» приглашает на открытие выставки «Визит к восточным ханты. Величко Наталья Ивановна».
С 1989 года молодой культуролог, только что окончивший институт – научный сотрудник музея «Торум Маа», заинтересовавшись культурой восточных ханты, предприняла несколько поездок в Сургутский и Нижневартовский районы Югры, в места проживания представителей локальной группы, в бассейны рек и их притоков: Большой Юган, Пим, Тром-Аган.
Посещая стойбища, общаясь с местным населением, наблюдая, начинающий ученый погружалась в аутентичность народа, унаследованную от предков культурную самобытность, их этнокультурное и языковое своеобразие.
Привезенные из научных поездок этнографические предметы стали частью музейной коллекции регионального музея. Богатый фотоматериал, отснятый в традиционной среде проживания, стал своеобразным окном в самобытность уклада локальной группы восточных ханты.
Приглашаем на встречу с Натальей Ивановной Величко, педагогом, ученым-культурологом, доцентом кафедры гуманитарных дисциплин АУ «Институт развития образования», кандидатом культурологии – участником и главным героем выставки, чтобы услышать рассказ об экспедициях и влиянии полевой работы на ее путь в науку, познакомиться с научным материалом, привезенным с мест проживания юганских, пимских, тром-аганских ханты, проживающих по берегам одноименных рек.
Открытие выставки 18 мая 2024 в 18:00 в рамках
проекта «Счастье – это быть с частью» акции Ночь музеев.
Подробная программа проекта здесь.
Наш адрес: ул.Комсомольская, 30.
Билеты уже в продаже, доступна оплата по Пушкинской карте | vmuzey.com/noch-muzeev-v-muzee-torum-maa