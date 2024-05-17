В Ханты-Мансийске открыли сезон субботников
В природном парке «Самаровский Чугас» городские активисты проведут серию субботников и установят таблички-указатели для удобной навигации во время прогулок. Инициатива реализуется в рамках социального проекта «Добро пожаловать в парк», который получил грантовую поддержку программы социальных инвестиций «Родные города».
Автор идеи Станислав Панов – житель Ханты-Мансийска, с 2019 года проводит субботники в природном парке «Самаровский Чугас» и на территории города. За 5 лет он организовал свыше 70 мероприятий по уборке мусора. Проект «Добро пожаловать в парк» поможет людям лучше ориентироваться в зоне отдыха, чувствовать себя комфортно и безопасно.
Волонтеры уже открыли сезон субботников – первая уборка состоялась в районе стелы Первооткрывателям земли Югорской. Команда собрала тринадцать 120-литровых мешков с мусором. Акции по очистке территории парка проводят в выходные дни.
«Для обустройства и уборки территории нашей командой был выбран один из маршрутов в «Самаровском Чугасе». Он не самый популярный, а вместе с тем тоже нуждается в заботе. Там гуляют люди, проводятся экскурсии, и наша задача сделать его чистым, комфортными и безопасным для посещения. Я люблю лес и поэтому постоянно стараюсь делать для него что-то полезное – обустраиваю тропы, убираю мусор, открываю новые места, а неравнодушные люди мне в этом помогают», – рассказал автор грантового проекта «Добро пожаловать в парк» Станислав Панов.
С 2013 года «Газпромнефть-Хантос» поддерживает инициативы региональных активистов и некоммерческих организаций в области науки и образования, экологии, креативной и комфортной среды с помощью грантового конкурса. В этом году его победителями стали 9 авторов социальных проектов из Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийского, Кондинского и Уватского районов.