Наталья Комарова: угрозы для жителей нет
Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала о гидрологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по состоянию на 17 мая.
Уровень воды в Оби в районе Нижневартовска третий день держится на отметке 870 сантиметров. Ранее мы сообщали, что с 12 мая на территории муниципалитета действует режим повышенной готовности.
Спасатели патрулируют береговую линию, проводят профилактическую работа по информированию населения. На территории Нижневартовска запланированы 14 пунктов временного размещения, вмещающие 3 660 человек.
«В Сургуте из-за подъема воды на реке Чёрной подтоплены 23 земельных участков на территории ТСН «Газовик». Введен режим повышенной готовности. Для борьбы с «большой водой» администрацией Сургута приведен в готовность пункт временного размещения на базе гостиницы «Обь». Для стабилизации ситуации обеспечен максимальный сброс воды с водохранилища Сургутской ГРЭС-2», — сообщила глава региона.
С помощью беспилотника спасатели обследовали русло Оби, принимают меры по очистке русла реки от скопления льда и поваленных деревьев. Занимаются этим сотрудники Сургутского спасательного центра, а с дачниками работают специалисты по делам ГО и ЧС администрации Сургута.
Наталья Комарова сообщает, что в Сургутском районе подтоплены два жилых дома в деревне Тайлакова. Для эвакуации людей подготовлены две спасательные лодки.
«При необходимости, пункт временного размещения для югорчан будет развернут в Угутской средней общеобразовательной школе», — отметила глава региона.
В поселке Салым Нефтеюганского района уровень воды в реке Большой Салым составляет 690 см.
По прогнозам возможно подтопление трех земельных участков. Сейчас сотрудники спецслужб выполняют подворовые обходы, уточняя, фактически ли там проживают люди.
«Эвакуация жителей и животных на сегодняшний день не требуется. Пункт временного размещения, при необходимости, будет развернут в спорткомплексе «Атлант», — написала губернатор, подчеркнув, что на всех реках Югры наблюдаются весенние явления и колебания уровней воды, мониторинг ведет Центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в круглосуточном режиме.
В автономном округе создана территориальная подсистема предупреждения и ликвидации ЧС, группировка сил и средств в составе 4 617 человек и 1 022 единицы техники, в том числе 189 плавсредств и 7 беспилотных авиационных систем. Проверены 65 пунктов временного размещения и системы оповещения населения.
«В зоне возможного подтопления 46 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях. Угрозы для жителей нет. За помощью для эвакуации в пункты временного размещения югорчане не обращались. Уважаемые земляки, прошу быть внимательными, не пренебрегать мерами безопасности в этот период. Единый номер для вызова служб экстренного реагирования – 112», — обратилась к югорчанам Наталья Комарова.