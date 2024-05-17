Молодогвардейцы передали дополнительную помощь для бойцов СВО
Активисты Тобольского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» совместно с партией сформировали и передали дополнительную гуманитарную помощь для бойцов, участвующих в специальной военной операции. В состав посылки вошли открытки, свечи, чай, сахар, масло, печенье, конфеты, консервы, шерстяные носки и крупы. В ближайшее время посылка будет направлена на фронт.
Цель этой акции — поддержать моральный дух наших бойцов и обеспечить их необходимыми продуктами и предметами первой необходимости. Активисты «Молодой Гвардии» считают своим долгом оказать помощь тем, кто защищает нашу Родину.
«Каждый из нас понимает, насколько важна поддержка и внимание в такие моменты. Мы хотим, чтобы наши бойцы знали, что они не одни, и что мы помним о них и ценим их подвиг», — сказал руководитель Тобольского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Дмитрий Лаптандер.
Сбор гуманитарной помощи стал возможен благодаря активному участию жителей города и поддержке партии «Единая Россия». Все собранные товары будут переданы бойцам в ближайшие дни.
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