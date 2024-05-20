В конкурсе «черное золото югры» появились новые номинации
В число номинаций окружного конкурса «Черное золото Югры» будут добавлены новые. Такое решение одобрило правительство автономного округа в ходе заседания, которое провела губернатор Наталья Комарова.
Напомним, окружной конкурс «Черное золото Югры» проводится ежегодно, он приурочен ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
Так, с этого года в списке номинаций появятся «Лучший молодой специалист нефтегазовой отрасли» и «Лучшее нефтегазосервисное предприятие».
Как отметил директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов, по каждой из двух номинаций определены критерии оценки – по шесть в каждой.
«В номинации «Лучший молодой специалист» номинатами могут стать молодые люди до 35 лет, а в номинации «Лучшее нефтегазосервисное предприятие» важно, чтобы организация была зарегистрирована на территории Югры.
Наталья Комарова обратила внимание, что решение по увеличению номинаций направлено на расширение количества участников конкурса, развитие их профессиональных компетенций, команд предприятий нефтегазовой отрасли региона.
Департамент внутренней политики