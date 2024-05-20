Передвижная поликлиника начала работу в удаленных сельских поселениях Югры
Депутат окружного парламента, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», главный врач окружного Центра профессиональной патологии Николай Ташланов анонсировал начало работы передвижной поликлиники в удаленных сельских поселениях Югры в весенне-летний период.
«Бригада врачей посетит 15 населенных пунктов, расположенных в Кондинском, Октябрьском, Ханты-Мансийском и Нижневартовском районах автономного округа.
В состав бригады вошли квалифицированные специалисты различных специальностей: терапевт, хирург, гинеколог, офтальмолог, невролог, дерматолог, врач ультразвуковой диагностики и др.
Жители смогут сделать электрокардиограмму и ультразвуковое исследование, сдать анализы, пройти обследование на современном цифровом флюорографе и маммографе, а также получить консультации у узких специалистов.
К врачам могут обратиться не только пациенты с конкретными жалобами, но и жители, желающие пройти профилактический осмотр. Это особенно важно для своевременного выявления различных заболеваний на ранней стадии и начала необходимого лечения.
В каждом населенном пункте «поликлиника на колесах» будет пребывать в среднем 3-4 дня. С план-графиком работы медицинских специалистов можно ознакомиться на официальном сайте Центра профессиональной патологии», – отметил Николай Ташланов.
В конце мая текущего года в рейс отправится плавполиклиника «Николай Пирогов».