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фото: ugra-news.ru

Передвижная поликлиника начала работу в удаленных сельских поселениях Югры

20.05.2024

Депутат окружного парламента, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», главный врач окружного Центра профессиональной патологии Николай Ташланов анонсировал начало работы передвижной поликлиники в удаленных сельских поселениях Югры в весенне-летний период.

«Бригада врачей посетит 15 населенных пунктов, расположенных в Кондинском, Октябрьском, Ханты-Мансийском и Нижневартовском районах автономного округа.

В состав бригады вошли квалифицированные специалисты различных специальностей: терапевт, хирург, гинеколог, офтальмолог, невролог, дерматолог, врач ультразвуковой диагностики и др.

Жители смогут сделать электрокардиограмму и ультразвуковое исследование, сдать анализы, пройти обследование на современном цифровом флюорографе и маммографе, а также получить консультации у узких специалистов.

К врачам могут обратиться не только пациенты с конкретными жалобами, но и жители, желающие пройти профилактический осмотр. Это особенно важно для своевременного выявления различных заболеваний на ранней стадии и начала необходимого лечения.

В каждом населенном пункте «поликлиника на колесах» будет пребывать в среднем 3-4 дня. С план-графиком работы медицинских специалистов можно ознакомиться на официальном сайте Центра профессиональной патологии», – отметил Николай Ташланов.

В конце мая текущего года в рейс отправится плавполиклиника «Николай Пирогов».

ugra-news.ru

20.05.2024

20.05.2024