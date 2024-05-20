Презентация издания «Академическая история Югры»
В г. Москве 17 мая в павильоне Выставки достижений народного хозяйства «Рабочий и колхозница» состоялась презентация издания «Академическая история Югры». Мероприятие прошло в зале, где по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина открыта и работает выставка «Трудовые династии».
Во время презентации издания к участникам обратилась губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, лично принимавшая участие в этом мероприятии: «Среди открытий, сделанных учёными при подготовке восьми томов «Академической истории Югры»,‒ установление факта того, что человек заселил Югру 18–16 тысяч лет до нашей эры, и при этом граница начального расселения людей оказалась на 350 километров севернее, чем считалось ранее. Также учёные доказали факт сооружения осенью 1585 года Обского или Мансуровского городка ‒ первого русского укреплённого поселения на севере Западной Сибири».
Работа над 8-томным изданием «Академическая история Югры» завершилась в 2024 году. В ней приняли участие более 130 учёных, которые трудились в течение 5 лет. Академическое издание соответствует всем требованиям Института российской истории Российской Академии Наук.
В настоящее время масштабное издание, включающее материалы, собранные в ходе реализации Проекта, направлено в печать для дальнейшего распределения среди образовательных и научных учреждений, библиотек России.
Пётр Молданов