Игрушки из фетра для детей участников СВО
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» из Тюмени организовали мастер-класс по изготовлению игрушек из фетра для детей участников СВО в рамках проекта «Наша Опора».
В рамках проекта «Наша Опора», направленного на поддержку семей участников специальной военной операции, активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели мастер-класс по изготовлению игрушек из фетра для детей, чьи отцы сейчас защищают Родину.
Обучение прошло в Штабе общественной поддержки. Мастер-класс провела одна из участниц проекта, Евгения Иванова. Она показала юным ученикам, как пользоваться иголкой, делать заготовки и своими руками воплощать свои фантазии в виде уникальных игрушек.
«Изначально проект «Наша Опора» задумывался как цикл мероприятий протяженностью два месяца, но из-за большого отклика желающих как участвовать, так и становиться партнерами проекта, было решено сделать его регулярным. Возможность свободного диалога на общие темы и просто дружеского общения помогают женам отвлечься от переживаний и найти себе новое хобби. Именно для этого и был создан проект», — сказала руководитель проекта «Наша Опора» Ангелина Лупушор.
С уважением, ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"