Музей «Торум Маа» познакомил посетителей с семьями коренных народов Югры
В минувшую субботу, в «Ночь музеев», этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» распахнул свои двери, чтобы в Год семьи рассказать о семьях коренных малочисленных народов Югры. Отрадно, что сюда пришли целыми семьями.
В год 55-летия кандидата культурологии, доцента кафедры гуманитарных дисциплин «Института развития образования» Натальи Величко была представлена выставка традиционных изделий, предметов быта, одежды восточных ханты, собранных ею во время полевых экспедиций в Сургутский и Нижневартовский районы Югры. Необходимо отметить, что в 1989 году по окончании Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена молодой культуролог Наталья Величко начала работать научным сотрудником музея «Торум Маа». Именно в период работы в музее ею были совершены поездки на восток округа. Наталья родилась в семье известных ханты – поэта Микуля Шульгина и учёной Евдокии Нёмысовой, поэтому знакома с традиционной культурой локальной группы северных ханты. Презентуя выставку, Н.И. Величко отметила, что восточные ханты рек Большой Юган, Пим, Тром-Аган всегда радушно встречали учёных, с удовольствием рассказывали о предметах, технологиях изготовления, а затем и дарили. Привезённые из поездок предметы стали частью музейной коллекции музея «Торум Маа».
«Не всё возможно было привезти, поэтому всегда фотографировали – сегодня вы видите, как на стойбищах и юртах располагаются относительно друг друга дом и хозяйственные постройки, их архитектуру, крупные предметы промысла, орудия труда и т.д. И это всё стало возможным благодаря фотоаппарату», – резюмировала учёный-культуролог Наталья Величко.
Научный сотрудник музея «Торум Маа» Майя Макарова презентовала семейную игру по мотивам сказки «Клюковка». Смысл игры состоял в том, что по прочтению сказки, проверяя ребёнка на внимательность, взрослый читает правила безопасности пребывания у воды, у костра и т.д.
Научный сотрудник музея Елизавета Ромбандеева заинтересовала семьи с детьми игрой-пазлами, благодаря которой родители вместе с детьми могут собрать и разобрать чум – традиционное жилище оленеводов ханты, манси и ненцев, при этом узнать, как на языках этих народов называются домашние животные и предметы быта, утварь и т.д.
Также сегодня музейный «Хошум хот»-«Тёплый дом» представил гостиную «Нити судьбы», где большая семья Костылевых, род которых берёт своё начало в Белоярском и Шурышкарском районах, рассказали о творческих членах семьи трёх поколений. Они славятся мастерством изготовления традиционной одежды, изящным исполнением танцев и песен народа ханты.
В гостиной в онлайн-формате из Нижневартовска со своей семьёй Хунзи познакомила активист народа ханты Екатерина Сергеевна Жукова (Хунзи). Она рассказала о работе семейной родовой общины «Хунзи», главная цель которой – сохранить традиционный уклад семьи и промыслы.
Сегодня в музее всё было рассчитано для семей – они могли совместно посетить выставки, почитать сказки, попеть, потанцевать, поиграть, посоревноваться в национальных состязаниях.
Ночь в музее «Торум Маа» удалась! Было интересно и познавательно!
Людмила Гурьева