Под патронажем Росгвардии в Югре состоялся турнир по дзюдо
В г. Ханты-Мансийске на базе спортивного комплекса «Дружба» состоялся открытый турнир по дзюдо среди юношей до 13 лет, посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне и памяти погибших в ходе специальной военной операции военнослужащих и сотрудников Росгвардии.
В соревнованиях, проводимых городской федерации дзюдо «Югра», приняло участие более 100 спортсменов из гг. Ханты-Мансийска, Нягани, Урая, Советского, Кондинского и Октябрьского районов. Главным судьей турнира выступил судья первой категории Олег Гузов.
Право открыть спортивное мероприятие было предоставлено командиру СОБР Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковнику полиции Вячеславу А.
«Спорт и патриотизм — две стороны одной медали. Каждая из которых дополняет другую, такими понятиями как дисциплина и уважение к старшим, сохранение исторической памяти и стремление к новым победам. Ребята, будьте достойны звания наследников Великой Победы. Желаю вам удачных и зрелищных поединков», — в своем приветственном слове отметил офицер Росгвардии.
После исполнения гимна Российской Федерации юные дзюдоисты сошлись в поединках за призовые места. Проявляя стремление к победе, участники демонстрировали мастерство, техничные броски, болевые приёмы и удержания. За каждого из участников пришли поболеть родные и друзья. От такого зрелища у них захватывало дух.
По итогам соревнований в семи весовых категориях было определено более 30 победителей. Ребята награждены медалями, дипломами, ценными подарками, а также специальными призами.
Пресс-служба Уральского округа войск
национальной гвардии Российской Федерации
сержант Артем Енов
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