Музей геологии, нефти и газа приглашает поучаствовать в акции дарения «Впиши себя в историю Югры»
Акция стартовала в Музее геологии, нефти и газа 18 мая, в «Международный день музеев» и продлится до 18 июня. Цель акции – тематическое комплектование музейных фондов, а также сохранение материального наследия.
Ежегодно в Музее геологии, нефти и газа проходит акция дарения «Впиши себя в историю Югры». Неравнодушные жители округа, организации передают музею предметы, связанные с первопроходцами, имеющие ценность для сохранения наследия нефтегазоносного региона.
С 2005 года в музейный фонд, благодаря акции дарения, поступило более 7000 предметов, которые теперь участвуют в выставочной, просветительской и научно-исследовательской работе музея.
Музей принимает в дар документы, предметы и материалы, связанные с историей геологического изучения и освоения недр Западной Сибири:
- Первичную полевую геологическую документацию;
- Приборы и оборудование;
- Спецодежду с фирменной символикой нефтегазодобывающих компаний и геологоразведочных предприятий;
- Документы;
- Плакаты, флаги, вымпелы;
- Открытки, марки, значки, посвященные истории открытия и освоения месторождений полезных ископаемых;
- Газеты, журналы, «боевые» листки, издаваемые предприятиями;
- Фотографии, отражающие знаковые события геологоразведочной и нефтегазодобывающей отрасли;
- Личные вещи, дневники, письма ветеранов – геологов, геофизиков, буровиков, нефтяников и газовиков.
Все предметы, поступившие в ходе акции дарения, будут участвовать в выставочной, просветительской и научно-исследовательской работе музея. Каждый участник получит Свидетельство дарителя и возможность бесплатно посетить музей.
По итогам акции в музее будет смонтирована выставка «Дары и дарители», где переданные предметы займут почетное место.
Справки по телефону: 8 (3467) 33-54-17 (доб. 180)