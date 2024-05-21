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Музей геологии, нефти и газа приглашает поучаствовать в акции дарения «Впиши себя в историю Югры»

21.05.2024

Акция стартовала в Музее геологии, нефти и газа 18 мая, в «Международный день музеев» и продлится до 18 июня. Цель акции  тематическое комплектование музейных фондов, а также сохранение материального наследия.

  Ежегодно в Музее геологии, нефти и газа проходит акция дарения «Впиши себя в историю Югры». Неравнодушные жители округа, организации передают музею предметы, связанные с первопроходцами, имеющие ценность для сохранения наследия нефтегазоносного региона.

  С 2005 года в музейный фонд, благодаря акции дарения, поступило более 7000 предметов, которые теперь участвуют в выставочной, просветительской и научно-исследовательской работе музея.

Музей принимает в дар документы, предметы и материалы, связанные с историей геологического изучения и освоения недр Западной Сибири:

  • Первичную полевую геологическую документацию;
  • Приборы и оборудование;
  • Спецодежду с фирменной символикой нефтегазодобывающих компаний и геологоразведочных предприятий;
  • Документы;
  • Плакаты, флаги, вымпелы;
  • Открытки, марки, значки, посвященные истории открытия и освоения месторождений полезных ископаемых;
  • Газеты, журналы, «боевые» листки, издаваемые предприятиями;
  • Фотографии, отражающие знаковые события геологоразведочной и нефтегазодобывающей отрасли;
  • Личные вещи, дневники, письма ветеранов – геологов, геофизиков, буровиков, нефтяников и газовиков.

Все предметы, поступившие в ходе акции дарения, будут участвовать в выставочной, просветительской и научно-исследовательской работе музея. Каждый участник получит Свидетельство дарителя и возможность бесплатно посетить музей.

 

По итогам акции в музее будет смонтирована выставка «Дары и дарители», где переданные предметы займут почетное место.

Справки по телефону: 8 (3467) 33-54-17 (доб. 180)

 

21.05.2024

21.05.2024