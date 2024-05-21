В Югре пройдет III Форум писателей Югры
В Югре форум представителей творческих союзов пройдет сразу в двух городах – в Ханты-Мансийске и Советском.
С 22 по 31 мая сразу в двух городах Югры будет проходить Форум писателей. Речь идет о Ханты-Мансийске и Советском. В Форуме могут принимать участие представители всех творческих союзов, представленных на территории Югры, руководители литературных объединений, организаторы литературного процесса, руководители литературно-художественных изданий и представителей библиотечного сообщества.
- Ключевые мероприятия Форума пройдут 22-24 мая на площадках в городе Ханты-Мансийске: панельная дискуссия «Югорская литература как смыслообразующий феномен региональной идентичности», дискуссионная площадка «Региональный литературный журнал (альманах): проблемы, смыслы, траектории движения», встреча пишущей молодежи с заместителем губернатора автономного округа Еленой Шумаковой, образовательная программа «Литературное произведение: от создания до продвижения», презентации новых книг и встречи с писателями, – сообщается на официальном сайте Форума.
Также 27 мая на базе Государственной библиотеки Югры пройдёт семинар для руководителей литературных объединений Ханты-Мансийского автономного округа в режиме онлайн. А 29-31 мая в городе Советский пройдёт XII окружная летняя библиотечная школа «Библиотеки и местное самоуправление: Пути взаимодействия». Образовательная программа будет посвящена работе общедоступных библиотек с литературными сообществами и самодеятельными авторами. Узнать подробности можно на официальном сайте мероприятия https://ugralit.okrlib.ru/forum2024/.