В Нефтеюганском районе отметили Международный День Земли
В минувшую субботу уже четвертый раз в Нефтеюганском районе на территории базы отдыха «Сказка» на этноплощадке «Пунси Пуут» было проведено экомероприятие «День Земли». Здесь собралось около 70 человек – жителей Нефтеюганского района, экоактивистов, «серебряных» волонтёров, представителей коренных малочисленных народов Севера и Природнадзора Югры, это все неравнодушные люди, которые занимаются вопросами сохранения окружающей среды.
Ольга Воронова, председатель Комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района рассказала об истории возникновения этого праздника, это инициатива экоактивистов района, которая была поддержана Благотворительным фондом депутата Думы Югры Владимира Семёнова «Благодарность» и Комитетом по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Нефтеюганского района.
– Сегодня на нашем празднике присутствуют учащиеся со школьных лесничеств, представители учреждений образования Нефтеюганского района, Дома творчества. Мы считаем, что дети и молодежь должны быть нашей опорой в эколого-просветительской работе. Если мы научим детей правильно и бережно относиться к нашей природе, охранять окружающую среду, тогда мы будем спокойны за будущее нашей Земли, – отметила Ольга Воронова.
В начале праздника по традиции коренных малочисленных народов Севера был проведён обряд гостеприимства, всех гостей в знак уважения угощали вкусным свежим хлебом, испечённом в хантыйской хлебной печи.
Заместитель председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Владимир Семёнов поздравил всех с праздником – с Международным Днём Земли, пожелал здоровья, радости, благополучия, а затем вручил благодарности активистам за деятельное участие в природоохранных и эколого-просветительских мероприятиях, а также носителям культуры коренных малочисленных народов Севера Анатолию Каюкову и Светлане Сенгеповой.
Светлана Михайловна является заместителем председателя общественной организации «Спасение Югры» по г. Лянтору, они с участниками фольклорного коллектива рассказали хантыйскую легенду о бережном отношении к земле, спели песни на хантыйском и русском языках. Представители Дома культуры «Кедр» из национального посёлка Лемпино также представили своё творчество.
За развитие экологического туризма на территории Нефтеюганского района благодарностью главы Нефтеюганского района был награждён Фёдор Цветков. Он не так давно стал получателем гранта губернатора Югры, смело реализовывает свои идеи в сельском поселении Усть-Югане. Он обратился к жителям Нефтеюганского района:
– Я развиваю туризм в Нефтеюганском районе, в посёлке Усть-Югане, давайте вместе открывать Югру такой, какую ещё никто не видел, вместе строить новые маршруты, открывать новые горизонты и получать новые эмоции.
Также на празднике были награждены победители онлайн фотоконкурса на территории Нефтеюганского района «Семейные экопривычки».
На празднике присутствовал представитель из юрт Пунси Нефтеюганского района Анатолий Каюков, он показал гостям праздника макеты традиционных орудий лова коренных народов Севера, рассказал, как можно бережно воспользоваться благами природы. Также представил выставку традиционной и современной посуды из дерева.
Светлана Зиганчина, руководитель общественной организации «Спасение Югры» по Нефтеюганскому району, рассказала о ритуале чаепития, какие травы можно собирать на территории муниципалитета. Она уже реализует проект по гастротуризму. Один из представленных ею чаёв включает в себя сбор из шиповника, красной рябины и таволги. Этот напиток поднимает и укрепляет иммунитет, что важно для северян.
Светлана Сенгепова представила гостям национальные игрушки коренных народов Севера, каждый желающий мог испытать свою ловкость и смекалку.
Ребята с экоотрядов провели экологическую игру «Разделять просто», это о том, как правильно разделять отходы, на территории Нефтеюганского района внедрена система двухконтейнерного сбора отходов. Ксения Зимина провела для детишек конкурс «Экологические загадки», где все победители получили призы. Отметим, спонсорами проведения столь значимого мероприятия на территории Нефтеюганского района стал благотворительный фонд «Благодарность» под руководством депутата Думы автономного округа Владимира Семёнова.
Празднование Дня Земли завершился чаепитием с вкусными пирогами и ухой.
Надежда Рагимова