Самые читающие семьи коренных народов Югры отмечены дипломами
В начале мая завершился конкурс «Самая читающая семья из числа коренных малочисленных народов Севера», который организовал и провёл Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок.
Литературный конкурс проводился по трём номинациям на хантыйском, мансийском, ненецком и русском языках:
– эссе на тему «Почему в нашем доме читают книги обско-угорских и ненецких писателей?»;
– аудиоролик на тему «Моя семья читает любимое произведение обско-угорских и ненецких писателей или фольклор коренных малочисленных народов Югры»;
– рекламный видеоролик «Наше любимое произведение обско-угорской и ненецкой литературы или фольклор коренных малочисленных народов Югры».
Были подведены итоги. В конкурсе приняли участие 81 семья, из них 22 семьи прислали эссе, 26 семей – аудиоролики и 33 семьи рекламный видеоролик.
Члены жюри в составе: председателя – Виктории Сязи, секретаря – Натальи Ткачук, членов: Оксаны Динисламовой, Елены Косинцевой, Александра Семёнова и Ольги Кузнец, определили следующих победителей.
В номинации «Эссе на тему «Почему я нашем доме читают книги обско-угорских и ненецких писателей?»:
1 место – семья Шихман: Елена Сергеевна и Давид Кириллович (г. Нижневартовск);
2 место – Молданова-Ользина Татьяна Валентиновна, Молданов Илларион Витальевич, Молданов Виталий Николаевич (п. Ванзеват, Белоярский район);
2 место – Туркова Александра Петровна, Турков Пётр Евдеевич, Турков Макар Петрович, Айваседа Лада Юрьевна (с. Варьёган, Нижневартовский район);
3 место – Юрьева Елена Николаевна, Юрьев Денис Алексеевич, Юрьева Ксения Денисовна, Юрьев Денис Денисович (г. Ханты-Мансийск).
В номинации «Аудиролик на тему «Моя семья читает любимоек произведение обско-угорских и ненецких писателей или фольклор коренных народов Югры» победителями и призёрами признаны:
1 место – Масиевских Максим Александрович, Масиевских Светлана Владимировна, Масиевских Валерия Максимовна и Масиевских Маргарита Максимовна (г. Советский);
2 место – Цымбалюк Виктор Николаевич, Цымбалюк Николдай Викторович, Цымбалюк Ольга Александровна, Цымбалюк Маргарита Николаевна (п. Шугур, Кондинский район);
3 место – Куликова Варвара Владимировна, Куликова Ольга Николаевна (пгт Игрим, Берёзовский район);
3 место – Горбунова Вера Ивановна, Горбунов Андрей Никитич, Чулочникова Полина Анатольевна (п. Согом, Ханты-Мансийский район).
В номинации рекламный видеоролик «Наше любимое произведение обско-угорской и ненецкой литературы или фольклора коренных малочисленных народов Югры»:
1 место – Бетехтин Захар Дмитриевич, Леонтьева Ингрид Ивановна, Бетехтина Тамара Дмитриевна (г. Ханты-Мансийск).
1 место – Вьюткина Евгения Валерьевна, Вьюткина Анна Александровна, Вьюткин Григорий Александрович, Вьюткин Матвей Александрович (п. Саранпауль, Берёзовский район);
2 место – Пяк Дмитрий Иванович, Пяк Всеволод Иванович, Пяк Мирон Иванович, Пяк Мираслава Ивановна, Миназитдинов Давид Артанович, Миназитдинов Вильдан Артанович (г. Лянтор);
3 место – Кослопаева Валентина Михайловна, Пичугина Виктория Вячеславовна, Савинов Владислав Вячеславович (с. Малый Атлым, Октябрьский район);
3 место – Алачева Анастасия Александровна, Журба Александр Геннадьевич (с. Шеркалы, Октябрьский район).
Необходимо отметить, что по единогласному решению жюри во всех номинациях были учреждены дополнительные специальные дипломы.
Поздравляем победителей и желаем не останавливаться на достигнутом – продолжать читать фольклорные произведения и современную литературу на родных и русском языках, приучать к этому подрастающее поколение! Ведь фольклор передавался из уст в уста, а потом был записан для того, чтобы современники продолжали дальше сохранять его для нового поколения. Современные писатели в произведениях стараются опираться на фольклор, обогащают своё творчество народным языком.
Людмила Гурьева