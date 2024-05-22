Временное трудоустройство несовершеннолетних
Для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет при содействии органов службы занятости по месту жительства доступно временное трудоустройство в свободное от учебы время. Обычный период трудоустройства — один месяц. При желании гражданина могут быть подобраны варианты трудоустройства на более длительный срок.
Для регистрации в Центре занятости населения и подачи заявления необходимо:
• Иметь паспорт и подтвержденную учетную запись на Госуслугах;
• Подать заявление в электронном виде в личном кабинете на единой цифровой платформе «Работа в России» https://trudvsem.ru/;
• Прикрепить к заявлению заполненное на портале резюме.
Участникам временных работ могут быть предложены виды работ не требующие специального образования (помощники специалистов, вожатых, почтальон, курьер, официант, архивариусы, рабочие по озеленению и благоустройству территорий, уборщики, дворники).
Временное трудоустройство оформляется срочным трудовым договором или приказом организации.
В период участия в мероприятии несовершеннолетним гарантирована заработная плата, выплачиваемая работодателем пропорционально отработанному времени.
Учитывая высокую важность мероприятия Центр занятости населения предлагает работодателям города Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийского района, в том числе коммерческим и некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям рассмотреть возможность организации рабочих мест для несовершеннолетних с заключением соглашения со службой занятости. Работодателю, трудоустроившему несовершеннолетнего гражданина, предусмотрена компенсация расходов по оплате труда граждан, участвующих в мероприятиях временного трудоустройства в сумме 10 000 рублей на одного человека.
Дополнительно, предлагаем рассмотреть возможность трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 сотрудников организации в свободное от учебы время в каникулярный летний период и проинформировать сотрудников о такой возможности.
Более подробную информацию можно получить в отделе оказания услуг в сфере занятости работодателям по телефону: 8(3467) 32-21-88 доб. 214, 216.
КУ «Центр занятости населения Югры»