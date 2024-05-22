В Югре обсудили вопросы взаимодействия Росгвардии и общественного движения «Гвардейская смена»
Начальник Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковник полиции Евгений Симаков провел рабочую встречу с руководителем регионального отделения Межрегионального детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена» Сергеем Назаряном.
Стороны обсудили организацию совместных военно-патриотических мероприятий в период летних каникул, в том числе проведение ежегодных военно-патриотических сборов «Гвардейская смена» в Подмосковье.
По словам руководителя движения передаваемые воспитанникам знания и опыт военнослужащих и сотрудников Росгвардии бесценны. Они учат ребят постоять за себя и помогают развивать выносливость, силу и ловкость.
В свою очередь начальник Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковник полиции Евгений Симаков заверил, что личный состав ведомства и в дальнейшем будет поддерживать и активно участвовать в деятельности общественного движения «Гвардейская смена».
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