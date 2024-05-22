Первая модель Ялтинской конференции 1945 года прошла в Тюменской городской думе
«Молодая Гвардия» Тюменской области провела первую модель Ялтинской конференции, в которой приняли участие студенты Тюменского государственного университета и Тюменского индустриального университета.
Мероприятие позволило участникам погрузиться в атмосферу исторических переговоров, понять, как осуществлялись уступки и достигался компромисс между лидерами СССР, США и Великобритании — Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем. В рамках модели были воссозданы сессии переговоров, где студенты играли роли представителей делегаций разных стран и обсуждали решения, принятые на Ялтинской конференции. Этот формат позволил участникам не только углубить свои знания о событиях 1945 года, но и разобраться в роли дипломата и правовом анализе.
«Такой формат мероприятий мы проводим впервые. Мы были приятно удивлены, что действительно много студентов хотели принять участие в конференции, в первую очередь для того чтобы разобраться в деталях событий 1945 года и обсудить, почему были приняты именно такие решения», — отметил федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев.
Организатор модели Ялтинской конференции, студентка ТюмГУ Бахышова Гюнель, поделилась своими впечатлениями: «Я сама учусь на международных отношениях, поэтому организовать такую модель мне было интересно именно с правовой стороны и подготовке документов и резолюций. Такие мероприятия необходимы, чтобы молодежь не забывала историю своей страны».
Напомним, что подписанное 11 февраля 1945 года секретное соглашение предусматривало, что Советский Союз через два-три месяца после капитуляции Германии вступит в войну против Японии. Руководители трех великих держав обсудили политические вопросы, которые должны были возникнуть после поражения Германии.