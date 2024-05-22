Югорчан будут лично оповещать о возможном подтоплении
Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание оперативного штаба автономного округа. Главным вопросом повестки стала подготовка региона к паводку. Участие в заседании оперштаба принял полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
Как подчеркнула Наталья Комарова, паводковая ситуация в Югре находится на постоянном контроле. Для оперативного реагирования создана группировка сил и средств в составе 4 617 человек и 1 022 единиц техники, в том числе 189 плавсредств и 7 беспилотных летательных аппаратов. Сформирован запас средств индивидуальной защиты, антисептических и дезинфицирующих средств, продуктов питания и предметов первой необходимости для оснащения пунктов временного размещения.
«Муниципальные образования занимаются информированием населения о характеристиках текущей ситуации и мерах по обеспечению безопасности», – отметила глава региона, обратив внимание, что в отношении территорий традиционного природопользования и проживающего на них населения сформированы отдельные мероприятия.
По словам начальника Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольги Волковской, большинство рек в округе уже очистилось ото льда. За сутки изменение уровня воды на реке Обь составило до +13, на Иртыше до +10 см, на реке Большой Юган до +11 см. «Ситуация развивается в соответствии с ранее выданными прогнозами», – сказала Ольга Волковская, обратив внимание на то, что пик поводья в округе ожидается в июне. В регионе ото льда уже освободились крупные реки – Обь и Иртыш. На уровень воды может повлиять скорость таяния снега, уровень которого в этом году высокий.
Владимир Якушев отметил важность проведения подомового оповещения жителей населенных пунктов, которые потенциально могут попасть в зону подтопления. «Необходимо работать на опережение. Во всех населенных пунктах, где есть угроза и риск подтопления, уже сейчас надо начинать подомовые обходы и оповещать граждан о предстоящей стихии и предлагать варианты необходимой помощи в случае эвакуации», - отметил Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе.
Владимир Якушев также попросил заранее подготовиться к эвакуационной работе, укреплению гидротехнических сооружений и проверить пункты временного размещения.
«Как показала практика Курганской и Тюменской областей, паводок в этом году непредсказуем. Вода топит те поселки, куда раньше не приходила. Также прошу провести анализ исторических наблюдений уровня воды и поведения рек», - подчеркнул подчеркнул Владимир Якушев.