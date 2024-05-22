Нотариусы Югры для пошива теплой одежды военным СВО передали 570 метров флиса движению «Шьем для наших»
570 метров флиса маскировочного цвета хаки передали на днях нотариусы Югры мастерицам волонтерского движения «Шьем для наших» из Ханты-Мансийска.
Нотариуса Ханты-Мансийска Лидию Вахрушеву с 175-ти килограммовой посылкой в швейной мастерской встретила куратор волонтерского движения - депутат Думы Ханты-Мансийска Юлия Трушкова, которая и обратилась за благотворительной помощью в Нотариальную палату Югры с просьбой выделить средства для приобретения флиса.
«Получив просьбу о помощи от добровольческого движения «Шьем для наших», мы не смогли остаться в стороне. Потому что эта ситуация касается нас всех. Нотариусы Югры не только предоставляют льготы при совершении нотариальных действий участникам СВО и членам их семей, но и с самого начала военной операции оказывают благотворительную помощь – приобретают специальное военное оборудование, лекарства, продукты, комплекты для обустройства военных госпиталей и многое другое. К примеру, в конце прошлого года к 30-летию Нотариальной палаты Югры представители нотариата изготовили сувениры, организовали благотворительную ярмарку по их продаже, а на средства от их реализации приобрели квадрокоптер и лекарства», - рассказала Президент Нотариальной палаты Югры Христина Иконник.
Волонтеры движения «Шьем для наших» и Юлия Трушкова организовали для нотариуса Лидии Вахрушевой ознакомительную экскурсию по швейной мастерской. Мастера показали лекала, заготовки раскроенных моделей, готовые модели, упакованные к отправке вещи, а также специально разработанные средства защиты, которые непосредственно отшивают мастерицы. Они также отметили, что ни один кусочек флиса не выкидывается – мелкие кусочки, к примеру, идут на изготовление мягких игрушек. В каждый набор с теплыми вещами волонтеры также кладут обереги в виде мягких игрушек и письма с теплыми словами поддержки.
Как рассказали нотариусу волонтеры движения «Шьем для наших», переданного нотариусами материала хватит, чтобы, к примеру, сшить для наших военнослужащих 220 комплектов термобелья. Однако шьют мастерицы не только термобелье, но и теплые шапки, трусы, снуды, носки, маскхалаты, толстовки, балаклавы, куртки, футболки, лонгсливы, плащи-палатки, подушки и многое другое. Специальные одеяла, которые способны замаскировать бойца и защитить его от квадрокоптеров и тепловизоров противника.
Юлия Трушкова подчеркнула, что этот проект швей из Ханты-Мансийска в прямом смысле помогает сохранять жизни военнослужащих СВО.
«Военные на СВО защищают наш покой и наши жизни от неонацизма, отстаивают целостность государства и идентичность нашего народа. Чтобы они могли выполнять свои обязанности, им нужны не только смелость и оружие, но и комфортный быт. Поэтому, когда ко мне за помощью обратились мастерицы, которые начали шить и вязать теплые вещи для бойцов, я буквально с первых дней создания этого добровольческого движения взяла шефство над ними. Потому что вещи, которые создают наши мастерицы, напрямую сохраняют здоровье и жизни военных, помогают достичь высоких результатов и преодолеть любые трудности. Мы вместе приближаем Победу, и Победа обязательно будет за нами!» - отметила Юлия Трушкова.
Всего сегодня в волонтерской группе состоит более 100 человек, из них около 30 постоянных швей и порядка 17 вязальщиц носок, и их количество только растет. К движению начали присоединяться вязальщицы и швеи из близлежащих поселков Ханты-Мансийского района. Как рассказала Юлия Трушкова, в последнее время ей удается привлечь к работе волонтерского движения все больше школьников и студентов, которые с удовольствием изготавливают для участников СВО мягкие игрушки, которые напоминают бойцам о родном доме и близких, вдохновляют их на новые подвиги во имя защиты Родины и своих семей.
Волонтеры работают в основном после трудового дня. Материалы закупают на пожертвования неравнодушных граждан и организаций. По запросам ребят девушки формируют коробки с изделиями, изготовленными своими руками, и гуманитарный груз отправляется на разные направления по линии фронта. В этом им помогает актив Ханты-Мансийского регионального отделения партии «Единая Россия».
Всего с начала СВО волонтерским движением «Шьем для наших» военнослужащим было отправлено более 15 тысяч изделий.