Потомки рода Костиных из Вежакар
Стали участниками интерактивного проекта «У семейного очага», который вот уже несколько лет проводит музей «Торум Маа». 21 мая три представителя мансийского рода Ялпус махум ‘Люди священного городка’ – Фаина Павловна Иштимирова (Костина), её дочь Алла Романовна Иштимирова-Посохова, внук Марк рассказывали о происхождении своего древнего рода.
Ведущая вечера, научный сотрудник музея «Торум Маа» Эрика Петровна Сургутскова, открывая встречу, заметила, что сегодняшние хозяева семейного очага ярко проявили себя в деле сохранения традиционной культуры обских угров – Фаина Павловна – известный хореограф, художественный руководитель фольклорного коллектива «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска»), Алла – актриса, поэтесса, библиотекарь, Марк – юный участник всех национальных праздников.
Первой слово было предоставлено Алле, которая вот уже несколько лет занимается написанием родословной семьи. Показывая семейные фотографии, она рассказала:
– Наша семья является потомками мансийского рода Костиных и хантыйского рода Миляховых, т.е. мы – обские угры. Бабушка Ольга Ильинична Костина, в девичестве Миляхова, происходит из хантыйского рода Миляховых – основателей деревни Чуэли. Дедушка Павел Тарасович Костин много рассказывал о своём мансийском роде Костиных. От него знаю, что Костины проживали и живут в деревне Вежакары – это известное место, о нём упоминается в трудах многих учёных. Именно из научных статей многое узнала о своей родне. Писать родословную помогала сестра дедушки Варвара Тарасовна Бешкильцева (Костина), которая недавно отметила 80-летие. Она на сегодня является самым старшим представителем мансийского рода Костиных.
Тарас Григорьевич Костин – мой прадед, родился в 1902 году, а в 1978 году его не стало. Он был главным хранителем священного дома в деревне Вежакары. В юности во время драки ему повредили глаз, от чего он ослеп. Хоть он был и слепой, но славился мастерством. Сейчас в этой деревне осталось всего два стареньких дома, один – это дом прадеда, где он проживал со своей семьёй, а второй – священный дом. Сейчас там появились и новые дома, где могут остановиться приезжающие гости. Раньше Вежакары было большим поселением, здесь был колхоз, изба-читальня, школа и т.д. Название Вежакары с коми языка переводится «священный город», т.е. вежа – священный, кар – город. Манси называют Вежакары – Ялпус, ханты – Емвош, что в переводе тоже означает священный город. Сейчас в Вежакарах проживает Виталий – сын Варвары Тарасовны Бешкильцевой (Костиной).
Прадед Тарас Григорьевич Костин был женат на Елизавете Семёновне Тымановой, которая была родом из деревни Неремово. История женитьбы интересная. Сначала его родители присмотрели ему другую невесту, но он воспротивился. Ещё будучи зрячим в деревне Неремово он увидел красивую девочку Лизу, она запала ему в душу. Он помнил о ней, поэтому повзрослев, он попросил друга съездить с ним в эту деревню. Зайдя в дом, спросил Лизу, выйдет ли она за него замуж, она тотчас дала согласие. Прапрадед Григорий был недоволен, что сын ослушался его, поэтому не благословил их брак. Якобы из-за этого первые двое детей умерли в младенчестве, потом родилось ещё четверо детей, род продолжился.
Мой дед Павел Тарасович Костин был женат на Ольге Ильиничне из хантыйского рода Миляховых, они оба 1938 года рождения. Дед по материнской линии, т.е. отец моей бабушки Илья Иванович Миляхов, 1916 года рождения, в 1942 году пропал без вести на войне. Он был родом из хантыйской деревни Чуэли, а его предки Миляховы и Новьюховы были из деревни Тутлейм Берёзовского района. Его дед, мой прадед Иван Новьюхов – был богатым, трижды женат. В третий раз женился на молодой девушке Лизе, которая сначала была помощницей по хозяйству.
Алла рассказала о своём становлении. Она пошла по стопам матери Фаины Павловны Иштимировой – окончила Салехардское культпросветучилище, затем выучилась на культуролога в Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург). Работая актрисой театра «Солнце», окончила Екатеринбургский театральный институт. Сегодня она возглавляет краеведческий отдел Научно-библиотечного центра г. Ханты-Мансийска. В последние годы она заявила о себе как о начинающей поэтессе, выпустила три сборника стихов. Всё её творчество посвящено предкам.
Фаина Павловна Иштимирова, рассказывая о себе, заметила, что её родители на досуге очень любили петь, поэтому неудивительно, что с детских лет она мечтала о сцене. Окончила Салехардское культупросветучилище, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург), а затем дипломированным работником культуры, хореографом работала во многих учреждениях Югры, возглавляла известный коллектив «Увас хурамат» («Северные узоры»). Жители округа называют её «Югорской Куренькой». Вот уже шесть лет она руководит фольклорным коллективом «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска»), в исполнении которых сегодня прозвучали песни на хантыйском языке о матерях.
Свои песни об отчем доме, малой родине подарил семье Костиных-Иштимировых известный работник культуры Александр Михайлович Константинов.
Завершился вечер чаепитием, где ещё звучало много добрых слов об этой удивительной семье, сохраняющей и пропагандирующей культуру обских угров.
Людмила Гурьева