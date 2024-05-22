В поселке Талинка состоялась общественная приемка объекта энергетики
Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание координационного совета по вопросам строительства объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов.
В ходе совета были рассмотрены проекты по реконструкции и строительству ряда объектов энергетики. Глава региона обозначила, что в целях достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», национального проекта «Жильё и городская среда» модернизирована подстанция «Талинка» в Октябрьском районе. «Это позволило обеспечить надежное, непрерывное электроснабжение более 3,3 тысячи потребителей. Важно, что при реконструкции подстанции учтены требования по обеспечению защиты критической инфраструктуры от возможных террористических угроз. Объекты создаются по запросу югорчан», – подчеркнула губернатор.
Реконструкция электрических сетей с подстанцией «Талинка» производилась в соответствии с инвестиционной программой АО «ЮТЭК - Региональные сети». На объекте использовано современное отечественное оборудование. Реконструкция подстанции – это первый этап модернизации всего энергохозяйства в поселке Талинка. Это уже третья реконструированная подстанция в Октябрьском районе.
В ходе заседания состоялось прямое включение с площадки подстанции в поселке Талинка. Член общественного совета поселка Альфия Лыкова подтвердила, что в ходе общественной приемки объекта замечаний по поводу качества работы у представителей общественности не было, работы выполнены в полном объеме в соответствии с графиком. «Теперь у нас в Талинке бесперебойный источник тепла и света», – отметила Альфия Лыкова.
Далее члены координационного совета оценили ход строительства объектов энергетики в Пыть-Яхе, в Советском и Нефтеюганске. Отмечено, что работы на объектах ведутся в соответствии с графиком.
В Пыть-Яхе проведена реконструкция сетей электроснабжения во втором микрорайоне в соответствии с инвестиционной программой АО «ЮТЭК - Региональные сети».
В Нефтеюганске в соответствии с инвестиционной программой АО «ЮТЭК - Региональные сети» возводятся объекты электроснабжения в 17-м микрорайоне – одном из самых перспективных в городе. Первый этап полностью завершен, что позволило обеспечить электроэнергией более 700 квартир в жилом доме, в частности предназначенных для заселения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Работы на втором этапе проведены на 80 %, их завершение планируется в соответствии с графиком до конца июня. На этих объектах также будет установлено современное отечественное оборудование.
Глава региона обратила внимание руководства города на необходимость определить стандарты благоустройства участков территорий на данных объектах, не подлежащих для твердого покрытия. «Необходимо принять решения, которые можно будет масштабировать в другие муниципальные образования», – нацелила губернатор.
В Советском реализуется проект для электроснабжения СНТ «Лесовик» в соответствии с инвестиционной программой АО «ЮРЭСК» на 2023 – 2027 годы. Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Срок ввода в эксплуатацию – 31 июля 2024 года. В настоящее время завершено строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 1,05 км, двух однотрансформаторных подстанций. Также выполнены работы по строительству ЛЭП-0,4 кВ до конечных потребителей СНТ «Лесовик» общей протяженностью 15,6 км. В целом объем электроэнергии увеличится в четыре раза, что, по словам заказчика, позволит снизить риски в период прохождения зимних максимумов потребления.
При этом Наталья Комарова обратила внимание руководства города Советский на то, чтобы сохранить на оптимальном уровне показатели надежности, безопасности и стоимости услуг для потребителя.
В завершение был рассмотрен ход капитального ремонта объектов регионального проекта «Культурная среда» в рамках достижения национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», национального проекта «Культура». Речь шла о выполнении работ по капремонту межпоселенческого центра национальных промыслов и ремесел в поселке Аган Нижневартовского района, который планируется вводить в эксплуатацию в ноябре, и здания музыкального отделения детской школы искусств в Талинке, ввод в эксплуатацию которого - в сентябре.
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