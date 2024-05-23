Николай Ташланов рассказал о старте работы плавполиклиники в труднодоступных территориях Югры
Депутат окружного парламента, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», главный врач окружного Центра профессиональной патологии Николай Ташланов рассказал о старте работы плавполиклиники «Николай Пирогов» в труднодоступных территориях Югры.
«Открылась летняя навигация плавполиклиники «Николай Пирогов», которая продлится 5 месяцев. За это время планируется посетить 47 отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, расположенных по берегам Оби, Иртыша и их притоков.
График движения судна был пересмотрен с целью удовлетворения потребностей местных жителей в медицинской помощи. Работа медиков началась в Большом Атлыме Октябрьского района, с последующим переходом в Березовский район. Корабль посетит село Саранпауль, куда из-за низкого уровня воды в течение последних двух лет не удавалось добраться.
Всего плавполиклиника побывает в 6 муниципальных районах: Октябрьском, Белоярском, Березовском, Кондинском, Ханты-Мансийском, Сургутском.
В рейс отправились 24 медработника. Это врач общей практики, терапевт, кардиолог, хирург, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, гинеколог, стоматолог, врач клинической лабораторной диагностики и ультразвуковой диагностики, медицинские сестры и др.
Пациентам на судне предоставляется весь спектр обследований, сопоставимых с полноценным поликлиническим отделением, – ультразвуковое исследование, электрокардиограмма, рентгенологические исследования, маммография, флюорография, лабораторная диагностика и др.
В этом году на плавполиклинике установлен новый дентальный рентгеновский аппарат, который обеспечивает быстрое получение изображений и повышает качество диагностики и лечения заболеваний зубов. Также приобретен новый автоматический паровой стерилизатор.
График работы «Николая Пирогова» размещен на официальном сайте Центра профессиональной патологии», – сообщил Николай Ташланов.
Добавим, что параллельно с плавполиклиникой на территории автономного округа работает передвижная поликлиника на базе грузовых автомобилей повышенной проходимости. Медицинские комплексы отправились в путь еще 14 мая.