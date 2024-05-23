В Березовском районе Югры в случае наводнения позаботятся даже о собаках и кошках
Руслан Александров, недавно избранный главой Березовского района, рассказал о подготовке муниципалитета к паводку в ходе заседания оперативного штаба Югры.
Напомним, Березовский район не раз ощущал последствия высокой воды, поэтому тема подготовки к половодью, по словам Александрова, особенно актуальна на сегодняшний день.
На своих страницах в соцсетях глава района напомнил о поручении полпреда президента Владимира Якушева об информировании людей о возможности эвакуации при сильном паводке.
«В ходе совещания с главами поселений дал поручение сформировать рабочие группы для подворового обхода населения, попадающего в зону подтопления, проведения инструктажей и вручения памяток. А также рассмотреть вопрос об эвакуации крупного рогатого скота на возвышенности, а также возможность размещения домашних животных – кошек и собак в безопасные места», — отметил Александров.
В городском поселении Березово паводковая ситуация стабильная. За сутки уровень воды не поднялся и составляет 633 см. В случае подъема воды в реке Северная Сосьва в зоне возможного подтопления могут оказаться 7 домов в Березово, 10 в Деминской, 6 в Пугорах, 16 в Устреме и 5 в Тегах.
В Березово подготовлены мешки с песком для перекрытия дренажных труб под объездной дорогой. Уровень воды заменяется трижды в сутки. В случае необходимости для размещения населения, пострадавшего от паводка, будут задействованы 3 пункта временного размещения – 2 в Березово и 1 в Тегах.
В Игриме уровень воды за сутки увеличился на 14 см и составляет 653 см.
«За минувшие сутки зафиксирован подъем воды в Хулимсунте и Няксимволе +55 см, что составляет 343 см; в Саранпауле вода поднялась на 48 см, итоговая отметка на сегодняшний день – 585 см. На сегодняшний день угрозы подтопления населенных пунктов нет. Ситуацию держим на контроле», — отметил Александров.