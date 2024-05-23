В Росгвардии дан старт Всероссийскому медиапроекту «Семейные ценности»
Росгвардия запускает уникальный Всероссийский мультимедийный проект «Семейные ценности», посвященный проводимому в 2024 году в Российской Федерации Году семьи. Он представляет собой цикл видеороликов о культурных, национальных и исторических семейных традициях народов России, о многодетных семьях росгвардейцев и о секретах сохранения семейного очага.
Герои проекта военнослужащие и сотрудники ведомства из разных регионов страны. Семейная история каждого из них уникальна, но все они объединены вокруг общих ценностей – любви, верности, уважения и взаимопонимания.
Первый выпуск посвящен благоверным Петру и Февронии, которые более восьми столетий назад явили пример идеальной супружеской жизни, христианской любви и преданности. Съемки состоялись в Муроме, на территории Свято-Троицкого женского монастыря, где покоятся чудотворные мощи святых.
В одном из следующих проектов мы расскажем о семьях военнослужащих и сотрудниках Управления Росгвардии по ХМАО - Югре из Ханты-Мансийска.Проект продлится до конца 2024 года. Выпуски будут доступны пользователям на информационных ресурсах ведомства в сети «Интернет».
Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре