Студенты из Ханты-Мансийска представили уникальную игру на ВДНХ
«Хантополия» так назвали свою разработку студенты Югорского госуниверситета.
«Хантополия» погружает игроков в атмосферу Югры, – рассказывает доцент центра образовательного инжиниринга Югорского государственного университета Елена Астапенко. – На Дне открытых дверей на ВДНХ студенты ЮГУ представили свою уникальную разработку – настольную экономическую игру «Хантополия», которая является аналогом популярной «Монополии», но с ярко выраженным региональным колоритом».
Вместо классических фишек в «Хантополии» используются элементы, отсылающие к культуре и традициям Ханты-Мансийского автономного округа: мамонт, олень, шишка, медведь и елка. Вместо отелей игроки строят чумы, а вместо денег используют «хантики» - специальные купюры. На карточках с недвижимостью изображены названия городов: Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Нягань, Пыть-Ях, Югорск, Советский, Белоярский и других. Есть организации и предприятия.
Студентам удалось воплотить задуманное благодаря поддержке Югорского университета.
«Мы хотели с помощью игры погрузить людей в культуру автономного округа, показать его уникальность и обучить финансовой грамотности», – говорят авторы проекта.
Первым спонсором «Хантополии» стал Специализированный застройщик «Автор».
«Учредителю Назару Добровольскому игра понравилась настолько, что он решил поддержать студентов и выделил средства на производство первой партии игры, – говорит руководитель студентов. – На Дне открытых дверей на ВДНХ «Хантополия» вызвала большой интерес гостей, заряжая их энергией и колоритом Югры. Теперь студенты планируют расширить производство своего проекта и познакомить с ним как можно больше любителей настольных игр».
Автор: Елена Астапенко