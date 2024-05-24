В Югре более 38 тысяч федеральных льготников получают набор социальных услуг в полном объеме
Федеральные льготники имеют право на получение набора социальных услуг, включающего в себя бесплатные лекарства и медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение, проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Получать набор социальных услуг можно в натуральной форме либо в виде денежной компенсации.
«Право на получение набора социальных услуг в натуральной форме в текущем году сохранили 47 304 жителей автономного округа из числа федеральных льготников, из них 9 250 – получают их частично, 38 054 – получают набор социальных услуг в полном размере», - сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Югре.
В ведомстве поясняют, что натуральном виде льготники могут получать как весь набор соцуслуг, стоимость которого с 1 февраля 2024 года составляет 1 578,50 рублей, так и отдельные его части, заменив остальные денежным эквивалентом: лекарственная часть — 1 215,80 рублей, санаторно-курортное лечение — 188,08 рублей, проезд к месту лечения и обратно — 174,62 рубля.
Набор социальных услуг предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты. В число федеральных льготников входят ветераны и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане с инвалидностью, включая детей, участники войн в Афганистане, Чечне; участники ликвидации чернобыльской аварии, а также граждане, пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Обратиться с заявлением о выборе формы предоставления набора социальных услуг можно до 1 октября текущего года. Она начнет действовать с 1 января следующего года. Заявление можно подать в электронном виде через портал госуслуг, в МФЦ или клиентской службе отделения Социального фонда России по Югре.
Если гражданин уже подавал заявление и не хочет менять способ получения набора социальных услуг, то обращаться в Отделение СФР не нужно. В этом случае соцпакет будет предоставляться в ранее выбранной форме, пока человек не изменит свое решение и не подаст новое заявление.