В Югре более 38 тысяч федеральных льготников получают набор социальных услуг в полном объеме

Федеральные льготники имеют право на получение набора социальных услуг, включающего в себя бесплатные лекарства и медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение, проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.