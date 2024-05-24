На форуме Женского движения в Югре обсудили итоги реализации социальных проектов
Первый региональный форум Женского движения «Единой России» в Югре проходит на этой неделе в Ханты-Мансийске. Впервые мероприятие собрало на одной площадке представительниц женского движения из всех 22 муниципальных образований автономного округа, а также руководителей профильных департаментов, руководителей общественных объединений и так далее.
Участники в течение двух дней обсуждают электоральные и мобилизационные проекты партии, образ женщины-политика в современных условиях, меры социальной поддержки участников СВО, многодетных семей и других категорий граждан и многое другое. На церемонии открытия делегатов по видеосвязи приветствовала Координатор федерального партийного проекта «Женское движение Единой России», депутат Государственной Думы РФ Наталия Полуянова.
«Уверена, что на форуме вы примете решение о реализации новых проектов, которые станут, что уже является хорошей практикой, – лучшими в стране. Многие другие уже реализованные инициативы стали образцом для других, их берут за основу. Хочу поблагодарить вас за колоссальную работу, которую вы проводите, реализуя комплекс социальных мероприятий для семей военнослужащих, мам и для всех женщин, которым нужна помощь и поддержка», – сказала Наталия Полуянова.
Как отметила региональный координатор федерального партийного проекта «Женское движение Единой России», зампред Думы Югры Наталья Западнова, в автономном округе проект реализуется уже полтора года.
«На форуме мы подводим первые итоги нашей работы, формируем цели и задачи, чтобы запустить новые проекты и программы. Многое уже сделано. Так, в проекте «Жду. Люблю. Югра» участвуют жены бойцов, которые сейчас находятся на СВО. Мы также подводим итоги таких проектов как «Красное платье – сердце женщины», «Детские ладошки в руках Югры», «Наставничество», проекты в сфере семейного и женского здоровья и так далее», – отметила руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Думе Югры.
Одна из основных задач женского движения – гуманитарная миссия. Это благотворительные акции, сбор грузов для жителей новых регионов и участников СВО, развитие волонтерского движения и многое другое.
При этом Наталья Западнова подчеркнула, что женское движение организовано не в противовес тому, что делают мужчины, а для того, чтобы взять на себя те функции и задачи, в которых женщины способны реализовать себя.
«В современном обществе женщина очень много значит. Она является центром семьи, воспитывает детей, но не только. Ведь при помощи женской мягкой силы можно достичь многого, в том числе в реализации тех задач, которые, может быть, не сделает мужчина», – отметила региональный координатор «Женского движения».
При этом она подчеркнула, что женское движение в Югре растет и развивается в тесном сотрудничестве с правительством автономного округа, различными департаментами, крепкое мужское плечо поддержки подставляют и депутаты окружной Думы.
В обсуждении итогов реализации социальных проектов приняли участие депутаты Думы Югры Ирина Урванцева, Лариса Белоцерковцева, проректор Ханты-Мансийской государственной медицинской академии Тамара Овечкина, директор Фонда общественной дипломатии «Евразийское объединение женщин - региональных лидеров» Ирина Гайченцева, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения Департамента труда и занятости Югры Наталья Канюкова и многие другие.