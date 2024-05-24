Сургутский район участвует в выставке «Трудовые династии» на ВДНХ
Всероссийская экспозиция создана по поручению Президента России Владимира Путина. Она разместилась в павильоне «Рабочий и колхозница». Первым из регионов своих земляков там представила Югра. Приглашенными героями из Сургутского района стали спортсмены Швецовы из Лянтора, пожарные Шамовы из Федоровского, педагоги Жабские из Солнечного и Макурины из Высокого Мыса. Об этом рассказал в своих соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
- Сургутский район на выставке также представляют династии педагогов Замятиных из Тундрино, мостостроителей Косяковых из Барсово, речников Баклыковых и учителей Егоровых из Сытомино, колхозников Чамкиных из Белого Яра, газовиков Федоришиных из Сайгатиной и нефтяников Вергун-Витоль из Нижнесортымского. Материалы о них будут размещены на интерактивных стендах. Семья создателя Русскинского музея Александра Ядрошникова очно участвовала в презентации 8-томника «Академическая история Югры», которая состоялась в рамках выставки «Трудовые династии» 17 мая. Это издание представляет и достижения Сургутского района, - написал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Региональная экспозиция будет работать три месяца, после чего эстафета перейдет другим российским субъектам.