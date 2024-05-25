НАТАЛЬЯ КОМАРОВА ПОЗДРАВИЛА ВЫПУСКНИКОВ С ОКОНЧАНИЕМ ШКОЛЫ
В «Центре образования №7 им. Дунина-Горкавича А.А» в Ханты-Мансийске прозвенел последний звонок. Участие в праздничном мероприятии приняла и губернатор Югры Наталья Комарова.
Обращаясь к учителям, школьникам и их родителям, Наталья Комарова отметила, что сегодня наша страна отмечает еще одно знаковое событие – День славянской письменности и культуры. В этот день вспоминают основателей славянской азбуки — святых Кирилла и Мефодия.
«Обращаюсь к вам, уважаемые выпускники, как к носителям русского языка, с просьбой: делать все для того, чтобы сохранить его богатство, потенциал и передавать свои знания следующим поколениям. Сегодня я посмотрела ваш стенд, посвященный дедушкам, бабушкам - участникам Великой Отечественной войны, которые ковали Победу на фронте и в тылу. И тогда, и сейчас фашизм выбирал в качестве одной из целей уничтожение русского языка. Поэтому сегодня я транслирую задачу, которую поставил перед нами Президент Российской Федерации Владимир Путин - все вместе мы должны сохранять и беречь наш язык», – сказала губернатор Югры.
Наталья Комарова также обратила внимание на выставку рисунков, посвященных экологическому воспитанию, охране окружающей среды. С творческими работами учеников Центра образования губернатор ознакомилась перед торжественной линейкой.
«Я знаю, что школа специализируется на этом направлении. Знаю также о проекте студентки четвертого курса Югорского государственного университета, призера Международной Олимпиады по экологии среди вузов стран СНГ Дарьи Подъячевой. Она предложила создать первый экологический югорский букварь. Мне кажется, что ваши рисунки хорошо в него впишутся. Поучаствуйте в этом проекте, тем более, что материал уже создан», - порекомендовала глава региона.
Директор «Центра образования №7 им. Дунина-Горкавича А.А» Ксения Букренева, обращаясь к выпускникам, подчеркнула, что в нашем регионе есть все возможности для самореализации.
«В Югре для вас открыты все дороги – лучшие вузы, колледжи. Перспективные градообразующие предприятия ждут вас. И мы, ваши педагоги и наставники, надеемся, что после того, как получите образование, вы будете работать во благо нашего любимого Ханты-Мансийка, родной Югры и нашей великой России», – выразила мнение Ксения Букренева.
Пожелания для выпускников прозвучали также от педагогов и родителей. По новой традиции, зародившейся в Центре образования, на торжественной линейке одиннадцатиклассники подарили первоклассникам экокубы, чтобы те вырастили их и посадили во дворе школы.
Отметим, что в Ханты-Мансийском автономном округе в этом году Последний звонок прозвенит более чем для 30 000 выпускников. В торжественных мероприятиях 24 и 25 мая принимают участие более девяти тысяч одиннадцатиклассников и более 21 тысячи выпускников девятых классов.