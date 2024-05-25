ЮГРА И «СИБУР ХОЛДИНГ» ПРОДОЛЖАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО
Правительство Югры заключит дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве с Публичным акционерным обществом «СИБУР Холдинг». Такое решение было принято в рамках еженедельного заседания, которое провела губернатор Наталья Комарова.
По словам главы региона, документ определяет перечень мероприятий и объемы их финансирования на 2024 год в сумме 50 миллионов рублей.
«Среди мероприятий: обустройство фестивальной зоны лесного комплекса Ягом в Нижневартовске, благоустройство пруда в парке «Лес культуры и отдыха» в Нягани, участие в организации фестиваля искусств «Самотлорские ночи – 2024», – подчеркнула Наталья Комарова.
Подписание документа направлено на взаимовыгодное сотрудничество сторон в целях стабильного развития экономики, улучшения инвестиционного климата, решения социальных задач Ханты-Мансийского автономного округа и муниципальных образований региона.
admhmao.ru