В Нижневартовске реализуется проект «Югра глазами ханты»
В рамках проекта «Югра глазами ханты», а также в рамках Года семьи в России представители центра коренных народов Севера «Тор-Най» проводят для юных вартовчан серию встреч «Остановка Север».
Одними из гостей стала многодетная чеченская семья Абдулхажиевых. У Аббаза Билаловича и Хейди Хасановны дочь, трое сыновей и девять внуков. Они рассказали своих семейных традициях, важности гостеприимства и уважения к представителям других народов.
Проект получил грантовую поддержку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и осуществляется при партнёрстве Центра национальных культур.