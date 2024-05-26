Воспитанники кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Ивана Безноскова приняли присягу
Торжественная церемония посвящения в кадеты воспитанников кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Ивана Безноскова состоялась 25 мая у мемориала Славы воинам Югры, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Юные кадеты возложили цветы к мемориалу, а потом, взяв в руки планшет с гербом России, зачитывали текст присяги: «Я, воспитанник кадетской школы-интерната им. Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича, вступаю в ряды кадетской школы и принимаю на себя благородное звание кадета…». Ребята поклялись самоотверженно готовиться к службе Отечеству, быть достойным примером для молодежи, приложить свои силы и знания для укрепления могущества российского государства, быть образцом в учебе и поведении, блюсти честь кадета и родного края.
Гости мероприятия отметили, что ребята приобщили себя к традициям российского офицерства, к истории и победам России и ее многонационального народа.
«За годы учебы в кадетской школе-интернате ребята получат крепкие знания, нравственную закалку, и, конечно же, хорошую физическую подготовку», – поделился мнением один из родителей кадета, принимавшего присягу.
Для кадетов принятие клятвы – первый и важный шаг на пути к достижению возвышенной и осознанной цели – стать защитником Родины, офицером и быть примером для подражания. Ответственность и волнение юных кадетов передавались всем присутствующим.
Посвящение учеников школы в кадеты – уже стало доброй традицией. Поздравить ребят с этим знаменательным событием пришли заместитель губернатора Югры Елена Шумакова, представители Росгвардии, духовенства и многие другие.
Следственное управление СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу с 2018 года сотрудничает с учреждением в области профессиональной ориентации учащихся, их направленной подготовки к поступлению в высшие учебные заведения СК России.
«Этот день важен не только для вас, но и для всех нас. Кадетская школа воспитывает достойных и преданных своему делу молодых людей, многие из которых в будущем станут защитниками правопорядка и безопасности нашей Родины. Поэтому ваши успехи и достижения — это наш общий вклад в будущее страны. Мы уверены, что у нас будет достойная смена, и с гордостью будем наблюдать за вашими шагами на пути служения Отечеству», — обратился с напутственным словом к ребятам заместитель руководителя следственного управления Алексей Мязин.