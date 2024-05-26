В Ханты-Мансийске высадили более шести тысяч молодых сосен
Югорчане присоединились к международной экологической акции «Сад памяти». Участники высадили деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Теперь на территории участке вблизи «Добрино» можно увидеть много новых сосняков. Участие в посадке приняла и губернатор Югры Наталья Комарова. вместе с главой региона представители школьных лесничеств округа, «Рослесинфорг», МЧС, Народный фронт и другие неравнодушные югорчане, которые приехали целыми семьями и высадили более шести тысяч саженцев сосны.
«Целевой показатель лесовосстановления в Югре не этот год - 24 тысячи гектаров. Предприятия топливно-энергетического комплекса следуют принципу - один гектар вырубки равен одному гектару посадки. Любое участие в подобных экологических акциях - это весомый вклад в экологию региона и всей страны», - отметил Егор Збродов, первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры.
Перед началом акции организаторы провели для участников небольшой инструктаж и рассказали, как правильно посадить саженцы, чтобы они смогли прижиться. На выбор югорчанам представили два инструмента для посадки - меч Колесова и лесопосадочная труба.
Отметим, что в посадке деревьев приняли участники специальной военной операции.
«Россия - это страна созидания, творчества, развития и мира. Поэтому такие акции напоминают нам о том, что подобные акции - это что-то большее, чем просто высадка деревьев. Это неоценимый вклад в сохранение природных ресурсов нашей Родины. Особенно это важно для молодого поколения. Когда дети садят дерево, они понимают, что оно будет расти вместе с ними. А для меня, как и для любого мужчины это жизненное предназначение - посадить дерево, построить дом и вырастить сына», - рассказал боец с позывным «Лапа».
А боец с позывным «Толстый» привел с собой сына, чтобы с детства привить любовь к природе и рассказать ему о подвиге героев.
«Мы пришли всей семьей, с боевыми товарищами. Символично, что акция называется «Сад памяти», а посадка деревьев - это символ зарождения новой жизни. Высадив хотя бы одно дерево, мы почтим память павших воинов Великой Отечественной войны и боевых товарищей, которые покинули нас на передовой. Сына тоже привлек, чтобы он в своем возрасте понимал, что наши ребята на СВО делают великое дело!» - прокомментировал военнослужащий.
Не стали исключением и корреспонденты «Новостей Югры», которые тоже внесли свой вклад в развитие экологии и посадили саженцы молодых деревьев.
К акции присоединятся и в других муниципальных образованиях Югры. Уточнить дату проведения акции в своем районе можно в лесничествах региона. Региональные мероприятия международной акции «Сад памяти» включены в план событий ХХІ Международной экологической акции «Спасти и сохранить».
Отметим, что «Сад памяти» проходит по поручению Президента Владимира Путина. За все время акцию поддержали 50 стран. А также жители новых регионов России: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.