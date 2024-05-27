Правительство Югры приняло решения по социальной поддержке, развитию образования и распределению субсидий
Меры по созданию удобной навигации социального сопровождения многодетных семей утвердило на очередном заседании правительство Югры.
«Департамент социального развития Югры в рамках исполнение Указа Президента Российской Федерации «О мерах социальной поддержки многодетных семей» и поручения Губернатора Югры сформировал единый нормативный правовой акт, регулирующий вопросы предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям», - прокомментировала это решение губернатор автономного округа Наталья Комарова.
Еще одним решением регионального правительства дополнительно к стипендии введено ежемесячное пособие студентам из числа коренных народов Севера, обучающимся по очной форме в организациях среднего профессионального и высшего образования, за особые успехи.
«Для тех, кто учится «отлично», – 7 тысяч рублей, на «хорошо» и «отлично» – 5 тысяч рублей», - уточнила глава региона.
Кроме того, правительство Югры приняло документ, распределяющий между муниципальными образованиями автономного округа субсидию на реализацию муниципальных программ, направленных на участие граждан в решении вопросов местного самоуправления.
«Решение принято по результатам отбора муниципальных образований автономного округа, проведенного Департаментом внутренней политики: Сургутский район – 600 тысяч рублей, Белоярский район – 408 тысяч рублей, Березовский район – 192 тысячи рублей, Лангепас – 600 тысяч рублей, Югорск – 408 тысяч рублей, Сургут – 192 тысячи рублей», - отметила Наталья Комарова.
Также на заседании одобрен проект дополнительного соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа и ПАО «СИБУР Холдинг».
«Документом определен перечень мероприятий на 2024 год. Среди взаимных обязательств – обустройство фестивальной зоны лесного комплекса Ягом в Нижневартовске, благоустройство пруда в парке «Лес культуры и отдыха» в Нягани, участие в организации фестиваля искусств «Самотлорские ночи – 2024», - рассказала губернатор Югры.