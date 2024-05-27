В Югре продолжается заявочная компания на участие в национальном и международном треках премии «#МЫВМЕСТЕ»
Участниками Премии могут стать граждане России старше 14 лет,некоммерческие, благотворительные организации, коммерческие компании, а также журналисты и другие представители сферы медиа с социальными проектами. Подать заявку на участие и ознакомиться с номинациями премии можно на сайте премия.мывместе.рф.
Премия «#МЫВМЕСТЕ» проводится по поручению Президента Российской Федерации в рамках национального проекта «Образование». Её цель – поддержка проектов, направленных на помощь людям и повышение качества жизни в России и мире.
Премия дает возможности для личного и профессионального развития, позволяет найти партнеров, масштабировать проекты, получить признание в своем регионе и на федеральном уровне. Победители Премии получают общественное признание, продюсирование и поддержку проектов со стороны партнёров премии, смогут поучаствовать в специальной образовательной программе и многое другое.
Сотрудники Центра развития добровольчества АНО «Молодежного центра Югры» проводят выездные встречи, на которых работают с жителями округа. Специалисты презентуют Международную Премию #МЫВМЕСТЕ, разбирают нововведения Премии, специфику регионального этапа, проводят индивидуальные консультации и помогают в подготовке заявок.
До 30 мая специалисты посетят Нягань, Югорск (встреча пройдет с жителями Советского района), Урай, Белоярский и Берёзово.
«Наш регион ежегодно активно участвует в Премии. В прошлом году Югра заняла одно из ведущих мест в стране по количеству инициатив, поданных на конкурс - было подано 465 заявок. Из них 81 проект прошли в полуфинал, и были отмечены федеральными экспертами. В этом году мы планируем увеличить не только количество заявок, но и повысить качество, делая упор на самопрезентацию участников», — подчеркнул Александр Иванов, заместитель начальника Центра развития добровольчества, амбассадор Премии #МЫВМЕСТЕ.
В 2024 году в честь Года семьи учреждена специальная номинация премии «Добрая семья», а семейное волонтерство стало одной из ключевых тем премии этого года. Кроме того, обновлена модель премии. Участники могут предлагать свои проекты, рассказать о личных поступках и практиках наставничества. Впервые в премии в этом году принимают участие муниципалитеты, регионы, представляя комплексные программы развития некоммерческого сектора.
Кроме того, в новом сезоне запущена программа, в соответствии с которой участники смогут выполнять различные задания: помогать НКО, брать шефство, собирать гуманитарную помощь и др. За их выполнение будут начисляться баллы, которые можно потратить на обучение, посещение мероприятий и получить другие призы.
С этого года участниками Премии также могут стать субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, реализующие программу развития добровольчества (волонтерства),благотворительности и гражданских инициатив.
Категории и номинации премии:
1. «Личность» (для физических лиц старше 14 лет)
Номинации: «Волонтёр года», «Поступок года», «Наставник года»
2. «Организация» (для юридических лиц и команд добровольцев от 14 лет)
Номинации: «Территория для жизни», «Обучение служением», «Страна возможностей», «#МЫВМЕСТЕ - Россия», «Помощь людям», «Социальный предприниматель», «Общественный деятель»
3. «Территория» (субъекты России, муниципальные образования и моногорода)
Номинации: «Субъект Российской Федерации», «Муниципальное образование».
Объявление победителей Премии пройдёт на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ 5 декабря 2024 года.
Организатором премии выступает Ассоциация волонтерских центров, а учредителем — Федеральное агентство по делам молодежи.
Граждане России могут подать заявки до 3 июня 2024 года. Подать заявку на участие и ознакомиться с номинациями премии можно по ссылке https://премия.мывместе.рф/?ysclid=lvxmzmhlqj12694494
Ссылка на соцсети мероприятия: https://vk.com/myvmesteawards
Медиацентр
АНО «Молодежный центр Югры»