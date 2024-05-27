Проект «Оленно-транспортные батальоны в снегах Заполярья» получил высокую награду
Филиалу ГРДНТ им. В. Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр РФ» вручили благодарность директора Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации за проект «Оленно-транспортные батальоны в снегах Заполярья». Церемония награждения лауреатов состоялась в Центральном академическом театре Российской Армии.
Открыл церемонию по присуждению премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов.
«Позвольте мне от имени руководства Министерства обороны поприветствовать всех участников церемонии и пожелать прежде всего крепкого здоровья. К деятелям культуры я обращаюсь с призывом сохранить сформировавшееся наше единство и неделимость, и не только до нашей победы, но и дальше, в мирные дни, которые несомненно наступят», – сказал Руслан Цаликов.
Представителям и учреждениям культуры были вручены государственные награды, почетные грамоты и благодарности Президента Российской Федерации за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных Силах Российской Федерации.
За личный вклад в развитие отечественного военно-патриотического музыкального искусства первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов вручил премию народному артисту Российской Федерации Николаю Расторгуеву.
Также лауреатами премии стали режиссер Константин Буслов, писатели Юрий Поляков и Олег Рой, журналист и телеведущая Ирина Лосик, заслуженный артист Российской Федерации Валерий Кипелов, певец Ярослав Дронов (SHAMAN), артисты Ян Марти, Джанго и Анастасия Спиридонова, художник-график Анна Гирич, коллектив театра «Школа драматического искусства» и многие другие.
Официальные наградные документы для филиала ГРДНТ им. В. Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр РФ» во время церемонии приняла Нина Кашайкина, заместитель постоянного представителя Республики Коми при Президенте Российской Федерации – теперь они отправятся из Москвы в г. Сыктывкар.
«Эта благодарность – значимое признание нашего просветительского проекта «Оленно-транспортные батальоны в снегах Заполярья», – сообщила Татьяна Барахова, руководитель Финно-угорского культурного центра –филиала ГРДНТ им. В. Д. Поленова. – Спасибо Департаменту культуры Минобороны России за высокую оценку!»
Справка. «Оленно-транспортные батальоны в снегах Заполярья» – долгосрочный межрегиональный проект филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр РФ», в который входят планшетная выставка и одноименный буклет. Проект имеет насыщенную историю и уже был представлен в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации в Москве, Республике Коми, г. Ржеве Тверской области и г. Бор Нижегородской области. С электронной версией буклета можно ознакомиться на сайте finnougoria.ru.
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