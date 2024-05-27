Почтовый катер «Связь-9» совершил первый в этом году рейс в отдалённые населённые пункты Югры
В мае традиционно открывается речная навигация в Югре, и Почта выполняет первые рейсы в Ханты-Мансийском и Октябрьском районах. Накануне легендарный почтовый катер «Связь-9» вернулся после пятидневного рейса по отдалённым пунктам Октябрьского района, доставив впервые в этом году жителям по речному маршруту четыре тонны почты.
В удалённые территории Югры Почта доставляет письма, посылки, пенсии и товары как на собственном катере «Связь-9», так и с помощью транспорта АО «Северречфлот». Почтовый катер ходит по пяти речным маршрутам, которые охватывают 25 населённых пунктов. Самый протяжённый маршрут Приобье — Ханты-Мансийск составляет 302 км и включает восемь поселений: Октябрьское, Большой Камень, Большой Атлым, Малый Атлым, Большие Леуши, Карымкалы и Горнореченск. Кроме этого, есть ещё речные маршруты: Ханты-Мансийск — Цингалы, Ханты-Мансийск — Урманный, Урманный — Приобье. Большая их часть совершается еженедельно. Для доставки почты также действуют две паромные переправы Приобье — Андра-Приобье и Приобье — Березово — Приобье.
Протяжённость речных маршрутов в Югре — самая длинная во всем макрорегионе Урал. Общая протяжённость рек и озёр в округе почти 200 000 км. Кроме речного транспорта Почта России активно использует также авиатранспорт и автомобильный транспорт высокой проходимости для доставки почты во все территории округа.
Несмотря на труднодоступность многих населённых пунктов Югры, Почта России оказывает жителям весь комплекс почтовых и финансовых услуг, а также обеспечивает их необходимой продукцией, доставляет пенсии и социальные пособия. Речная навигация зависит от погодных условий, но обычно завершается в конце октября. После её официального закрытия и наступления межсезонья Почта России будет доставлять отправления альтернативными способами.
Анна Первушина
Руководитель направления
Направление по внешним коммуникациям
Отдел по маркетингу и корпоративным коммуникациям
Макрорегион УРАЛ
АО «Почта России»
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