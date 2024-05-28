Музей Победы пригласил жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на онлайн-программу ко Дню защиты детей
1 июня Музей Победы пригласил жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на онлайн-программу, приуроченную ко Дню защиты детей. Виртуальных гостей ждут видео- и аудиоэкскурсии, посвященные юным героям, и тематический кинопоказ. Также пользователи смогут услышать новые «Главные детские песни». Присоединиться к программе можно бесплатно на сайте культурной площадки https://victorymuseum.ru/playbill/events/onlayn-programma-ko-dnyu-zashchity-detey/.
«Ежегодно мы отмечаем День защиты детей. Этот праздник напоминает каждому о необходимости сохранения семейных ценностей и преемственности поколений, внимательного отношения к детям и их воспитанию. Музей Победы подготовил программу, которая будет интересна и познавательна как для ребят, так и для их родителей», - поделились в Музее Победы.
Интернет-пользователей приглашают на виртуальную экскурсию «Маленькие герои войны», которая пройдет в интерьерах масштабной экспозиции «Подвиг Народа». Зрителям расскажут о подвиге детей, которые в годы Великой Отечественной войны трудились наравне со взрослыми в тылу – на фабриках, заводах, в госпиталях. Гид «проведет» онлайн-гостей по воссозданным больничной палате и заводскому помещению, в котором расположен конвейер для сборки автоматов. Виртуальные посетители смогут узнать, сколько длилась смена московского мальчика Бори Давыдова на заводе «Искра», где собирались автоматы ППШ, какую боевую медаль вручили маленькой сиделке за ранеными Лине Орловой и сколько писем разносил в день юный почтальон Коля Батищев.
Также накануне Дня защиты детей Музей Победы подготовил новый музыкальный альбом «Главные детские песни 4.0». Интернет-пользователи услышат современные композиции в исполнении юных солистов и творческих коллективов России. В альбом вошли 11 песен, среди них – «Чудо», «Улыбайся», «Солнышко для мамы» и другие.
Музей Победы подготовил также интересные аудиоэкскурсии. Так, «Сказка о корабле и юнге» от имени боевого корабля «Ташкент» познакомит с историей 12-летнего Бори Кулешина, который в годы войны был юнгой и сражался в составе зенитного расчёта Черноморского флота, а аудиопостановка «В гостях у партизан» расскажет о том, как ребята из города попали в землянку и знакомятся с фронтовым бытом.
Кроме того, в онлайн-кинотеатре Музея Победы состоится показ советского художественного фильма «Чук и Гек» по мотивам одноимённого рассказа Аркадия Гайдара.
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С уважением, Смирнова Мария
специалист по связям с общественностью
ФГБУК «Музей Победы»
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