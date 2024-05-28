День открытых дверей состоялся в нижневартовском ОМОН «Сокол-Югра»
В рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню кадровых подразделений войск национальной гвардии, на базе ОМОН «Сокол-ЮГРА» Управления Росгвардии по ХМАО — Югре состоялась профориентационная встреча с учащимися старших классов образовательных учреждений города Нижневартовска.
Мероприятие прошло на нескольких площадках. На одной из них сотрудники отряда продемонстрировали гостям специальный автомобиль «Аракс», предназначенный для обезвреживания взрывоопасных предметов и рассказали о буднях инженерной службы. На другой организовали выставку экипировки и провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.
Во время экскурсии по комнате боевой славы ОМОН «Сокол-ЮГРА» сотрудники Росгвардии рассказали ребятам об истории создания и задачах спецподразделения, участии в первой и второй чеченских кампаниях, а также в специальной военной операции.
В завершение профориентационной встречи бойцы рассказали ребятам о порядке поступления в вузы Росгвардии. Старшеклассники получили возможность лично задать сотрудникам спецподраздления интересующие их вопросы, чтобы в ближайшем будущем выбрать профессию «по душе».
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