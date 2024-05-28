Росгвардия и «Гвардейская смена» расширяют границы военно-патриотического воспитания югорской молодежи
В эфире окружной телерадиокомпании «Югра» состоялся очередной выпуск авторской рубрики «Росгвардия сегодня».
Гость проекта — руководитель регионального отделения Межрегионального детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена» Сергей Назарян в диалоге с ведущими программы «С 7 до 10» Максимом Горшковым и Аленой Михалевич рассказал телезрителям о проводимой с Управлением Росгвардии по ХМАО — Югре работе, направленной на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.
«Мы стараемся профессионально ориентировать детей, организовываем экскурсионные поездки в подразделения Росгвардии, дислоцируемые не только на территории Югры, но и в других субъектах России, проводим спортивные мероприятия и занятия по начальной военной подготовке», — отметил Сергей Назарян.
В апреле воспитанники общественного движения посетили 23-й отдельный отряд специального назначения «Оберег» Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, а в ближайшее время их ждет участие в ежегодных военно-патриотических сборах «Гвардейская смена», которые состоятся в Подмосковье.