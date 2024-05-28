Югорчане могут поддержать проекты региона в конкурсе «Россия – страна достижений»
Югра участвует во Всероссийском конкурсе «Россия – страна достижений». Он проходит в Дни регионального развития «Пространство будущего» на Международной выставке-форуме «Россия». Инициативы представили все регионы России.
«Важно поддержать своих – принять участие в онлайн-голосовании за проекты нашего округа. От Югры 7 заявок в трех номинациях, мы в числе лидеров среди регионов по количеству проектов. Каждый проект представляет достижения автономного округа, важен для развития Югры. Ваш голос может стать решающим», – написала в своем телеграм-канале Наталья Комарова.
Больше всего югорских инициатив представлено в номинации «Молодежный проект». Здесь за звание победителя борются идеи по созданию первого негосударственного окружного ресурсного центра по содействию труду и занятости молодых людей с ОВЗ и инвалидностью; «Югорский дом», объединяющий земляков, проживающих за пределами округа; проект круглогодичного молодежного образовательного центра «Добрино»; конкурс на предоставление грантов губернатора Югры на развитие гражданского общества.
В номинации «Инфраструктурный проект» от автономного округа представлены инициативы создания инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» и строительства центральной городской площади в Лангепасе.
В направлении «Туристический проект» на конкурс представлена идея создания музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру».
Жители автономного округа могут поддержать регион в онлайн-голосовании. Для этого необходимо открыть раздел «Конкурс проектов» на сайте достижения.рф, выбрать Ханты-Мансийский автономный округ в списке регионов и проголосовать за понравившийся проект.
Глава региона также отметила, что на выставке «Россия» пройдут Дни регионального развития, 4–5 июня они будут посвящены Уральскому федеральному округу, запланирована деловая программа – подробностями глава региона поделится в социальных сетях.