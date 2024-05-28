В Югре идет отбор на программу «Время героев»
Отбор потенциальных участников президентской программы кадрового резерва «Время героев» продолжается в Югре.
В рамках программы участники специальной военной операции смогут приобрести необходимые знания и навыки для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.
Аккредитованная организация для обучения по программе «Время героев» — Высшая школа государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».
Отбор на обучение продолжается, определяются самые первые участники. Так, накануне общественный совет программы, куда входят боевые командиры, депутаты госдумы и сенаторы РФ, представители министерства обороны РФ и других заинтересованных ведомств, общественные деятели, военкоры и деятели культуры, утвердил первые 83 кандидатуры для участия в программе.
Более 44 тысяч участников отбора продемонстрировали высокий уровень компетенций, у всех есть боевые заслуги и управленческий опыт.
В первый поток вошли участники отбора, показавшие максимальные результаты по следующим критериям: личные заслуги, мужество и проявленный героизм, актуальный управленческий опыт, управленческий потенциал. В их числе и кадровые военные, и люди, находившиеся на высоких управленческих позициях до СВО, которые сейчас выполняют боевые задачи на ЛБС. Многие в ходе СВО получили тяжелые ранения.
Первая волна участников, отобранных на очную магистерскую программу президентской академии, – это первые участники обучения. Скоро общественный совет определит первых кандидатов на очно-заочную программу профессиональной переподготовки.
Отбор на обучение продолжается.
Программа «Время героев», которую анонсировал президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию, стартовала в России 1 марта. Официальный сайт программы — времягероев.рф.