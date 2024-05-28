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фото: ugra-news.ru

В Югре идет отбор на программу «Время героев»

28.05.2024

Отбор потенциальных участников президентской программы кадрового резерва «Время героев» продолжается в Югре.

В рамках программы участники специальной военной операции смогут приобрести необходимые знания и навыки для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.

Аккредитованная организация для обучения по программе «Время героев» — Высшая школа государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Отбор на обучение продолжается, определяются самые первые участники. Так, накануне общественный совет программы, куда входят боевые командиры, депутаты госдумы и сенаторы РФ, представители министерства обороны РФ и других заинтересованных ведомств, общественные деятели, военкоры и деятели культуры, утвердил первые 83 кандидатуры для участия в программе.

Более 44 тысяч участников отбора продемонстрировали высокий уровень компетенций, у всех есть боевые заслуги и управленческий опыт.

В первый поток вошли участники отбора, показавшие максимальные результаты по следующим критериям: личные заслуги, мужество и проявленный героизм, актуальный управленческий опыт, управленческий потенциал. В их числе и кадровые военные, и люди, находившиеся на высоких управленческих позициях до СВО, которые сейчас выполняют боевые задачи на ЛБС. Многие в ходе СВО получили тяжелые ранения.

Первая волна участников, отобранных на очную магистерскую программу президентской академии, – это первые участники обучения. Скоро общественный совет определит первых кандидатов на очно-заочную программу профессиональной переподготовки.

Отбор на обучение продолжается.

Программа «Время героев», которую анонсировал президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию, стартовала в России 1 марта. Официальный сайт программы — времягероев.рф.

ugra-news.ru

28.05.2024

28.05.2024