В Югре студенты из числа коренных народов Севера будут материально поощряться за успехи в обучении
В ходе заседания правительства Югры, которое прошло под председательством губернатора Натальи Комаровой, одобрено внесение изменений в документ, касающийся мер по реализации госпрограммы автономного округа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».
Воспользоваться дополнительной мерой поддержки к стипендии студентов из числа коренных народов Севера смогут ребята, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего профессионального и высшего образования.
«Для обучающихся, имеющих отметки «отлично» – 7 000 рублей; «хорошо» и «отлично» – 5 000 рублей», – подчеркнула Наталья Комарова.
Планируется, что данная мера поддержки будет способствовать стимулированию успеваемости обучающихся, подготовке квалифицированных кадров в сфере развития традиционных видов хозяйственной деятельности, культуры и родных языков коренных малочисленных народов Севера, деятельность которых будет осуществляться на территории автономного округа.
Информация: департамента внутренней политики Югры