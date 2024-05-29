Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села»
Жителей Югры приглашают принять участие во всероссийском конкурсе молодых управленцев «Лидеры села», который проходит в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» национального проекта «Образование».
Конкурс способствует выявлению перспективных управленцев и лидеров общественного мнения в селах.
Конкурсные испытания включают два дистанционных этапа, направленных на проверку общего уровня знаний, способностей, потенциала общественно-политической работы, и общий финал, предполагающий комплексную оценку компетенций.
По итогам конкурса победители получат поддержку в сопровождении профессионального и карьерного роста, включении в составы экспертных и консультативных органов на федеральном, региональном и местном уровнях, в формировании команды развития сельского населенного пункта или муниципального образования, реализации социального, коммерческого или другого проекта в рамках образовательной программы «Мастерская развития сельских территорий».
Принять участие в конкурсе могут сельские управленцы - граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, для этого необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и подать заявку на сайте https://лидерысела.рф/ до 31 мая 2024 года.