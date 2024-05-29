Индекс ВЭБ: Ханты-Мансийск в числе городов-лидеров России по медицинскому обслуживанию
Ханты-Мансийск вошел в число лидеров среди российских городов по качеству медицинского обслуживания. Об этом свидетельствуют данные Индекса качества жизни ВЭБ.РФ.
Комплексный показатель «Здоровье» в столице Югры превысил 72 балла, что на четверть больше, чем в среднем по стране (53,5%). Выше средних для городов Индекса в Ханты-Мансийске показатели общей удовлетворенности качеством медуслуг (46%), числа врачей (25) на 1 тыс. населения, внедрения сервисов электронных медкарт и рецептов и, как следствие, средней ожидаемой продолжительности жизни (73 года).
В Ханты-Мансийске созданы условия для поддержания хорошей физической формы. Выше средних для Индекса показателей обеспеченность спортивными объектами и инфраструктурой, большее (в процентном соотношении) число детей и школьников занимаются физкультурой и спортом.
«Наряду со «Здоровьем» Ханты-Мансийск демонстрирует хорошие результаты и по ряду других групп показателей — «Доходу и работе», «Благоустройству», общей удовлетворенности. Важно, что данные Индекса сформированы как объективными показателями, так и оценками людей. Подобная комплексная оценка — ориентир для управленцев, выявляющих лучшие практики, и для бизнеса, оценивающего эффекты от проектов или потенциал тех или иных направлений развития», — отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.
Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 350 показателям. Пользователями открытой аналитической базы являются власть, бизнес и обычные горожане.
С уважением, пресс-служба ВЭБ.РФ