В столице Югры состоялись соревнования по боксу в поддержку росгвардейцев — участников специальной военной операции
По инициативе руководства Управления Росгвардии по ХМАО — Югре в окружной столице на площадке спортивного комплекса «Дружба» состоялась матчевая встреча между боксерскими клубами Ханты-Мансийска и Тобольска, посвященная участникам специальной военной операции. Организатором спортивного мероприятия выступила региональная Федерация бокса и управление физической культуры и спорта городской администрации.
Право открыть соревнования было предоставлено заместителю начальника территориального органа Росгвардии по военно-политической работе подполковнику Михаилу Тремасову.«Не так давно в Сочи прошел чемпионат войск по боксу «Кубок Победы», сегодня мы перенимаем эстафету. Подобные мероприятия имеют большое значение для наших бойцов, находящихся в районе проведения специальной военной операции. Они поднимают боевой дух и помогают молодежи не забывать подвигов своих соотечественников», — подчеркнул офицер Росгвардии.
После исполнения гимна Российской Федерации и выступления творческих коллективов на югорском ринге сошлась десятка лучших боксеров городов-участников. С трибун за захватывающими боями наблюдали родные и близкие спортсменов, гости и жители окружной столицы.Закончив поединок победой, под аплодисменты зрительского зала, боксер из Ханты-Мансийска Александр Аникин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Девушка ответила: «да». Это событие придало немного романтики спортивному мероприятию.
В упорной борьбе со счетом 3:2 победила команда Ханты-Мансийска. Участники матчевой встречи были награждены памятными сувенирами и дипломами.