В России проведут налоговую реформу
Россию ожидает крупнейшая налоговая реформа в современной истории страны. Пакет предложений по изменению законодательства внес Минфин РФ. Меняются налоги как на физлиц, так и на бизнес.
Предложения министерства включают три главных новации: масштабирование принципа прогрессии в НДФЛ - сразу пять градаций годового дохода и пять ставок вместо нынешних двух, повышение налога на прибыль с 20% до 25%, а также существенное изменение подхода к налогообложению малого и среднего предпринимательства (общий смысл заключается в том, чтобы предприниматели больше не «дробили» бизнеса ради налоговых преференций). Также среди нововведений - вычеты для граждан (с невысоким уровнем дохода) и для бизнеса (с высоким уровнем инвестиций), «усреднение» рентной нагрузки для добывающих компаний с параллельной отменой экспортных курсовых пошлин, налоговая амнистия за период 2022-2024 годы.
Поясним, текущая прогрессия по НДФЛ (налог на доходы физических лиц) имеет две ступени – базовая ставка в 13% для доходов до 5 млн и 15% для доходов свыше 5 млн рублей. Теперь будет 5 ступеней с нижней отсечкой по начисленным доходам 2.4 млн рублей в год, а диапазон ставок от 13 до 22%:
- 13% для доходов ниже 2.4 млн рублей в год;
- 15% для доходов от 2.4 до 5 млн рублей в год;
- 18% для доходов в диапазоне от 5 до 20 млн рублей в год;
- 20% для доходов в диапазоне от 20 до 50 млн рублей в год;
- 22% при доходах свыше 50 млн рублей.
Для доходов от инвестиций (дивиденды и проценты) ставка будет плоской 15% для доходов свыше 2.4 млн рублей в год. Ставка налога на прибыль с 2025 года будет увеличена с нынешних 20% до 25%.
Как поясняют эксперты, по сути, теперь будут брать больший процент с больших доходов. Те, у кого меньше доходы, будут и платить меньше. В других странах распространена как раз пропорциональная шкала налогообложения. Главная причина использования плоской школы в России была в том, что взять с богатых большой налог было фактически невозможно, потому что они выводили капитал за границу, либо скрывали. Сейчас все изменилось.
Ожидается, что налоговые изменения должны дать в бюджетную систему порядка 2,6 трлн рублей в 2025 году. Больше половины этой суммы обеспечит повышение с 20% до 25% налога на прибыль организаций: примерно 1,6 трлн рублей.
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