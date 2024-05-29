В Сургутском педагогическом университете начнут готовить преподавателей хантыйского языка
Об этом говорили на заседании Научно-координационного совета по вопросам сохранения родного языка и традиционной культуры коренных народов Югры, которое состоялось 28 мая в Ханты-Мансийске. Участники заседания обсуждали вопросы по профессиональной подготовке кадров из числа коренных народов на 2024-2025 учебный год.
По словам доцента высшей школы цифровой экономики Югорского государственного университета Татьяны Дятловой, с осени 2024 года в Югорском государственном университете начнет действовать дополнительная образовательная программа «Подготовка к поступлению в ВУЗ» с целью адаптации и подготовки абитуриентов из числа коренных народов Севера к обучению в системе высшего образования.
Директор Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа Алексей Сарабаров рассказал, что в Югре реализуется более 50 программ среднего профессионального образования по профессиям и специальностям. С 2023 года здесь действуют новые федеральные государственные образовательные стандарты, по которым готовят специалистов по дошкольному образованию в полилингвальной образовательной среде (полилингвизм определяется как способность владеть двумя или более языками), а также учителей начальных классов с правом преподавания на родном языке из числа языков народов Российской Федерации.
Об открытии в Сургутском государственном педагогическом университете нового направления подготовки учителей русского и родного языка рассказал декан филологического факультета Сургутского государственного педагогического университета Николай Ганущак. Планируется осуществлять подготовку бакалавров педагогического образования, готовых к работе в общеобразовательных учреждениях в качестве учителей русского и родного (хантыйского) языков, а также литературы. Выпускники могут работать в образовательных учреждениях, школьники которых, помимо русского, будут изучать хантыйский язык. Обучение будет проходить как на русском, так и хантыйском языках сроком в 5 лет. Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ), профессиональное испытание (сочинение). Набор 2024-2025 года предусматривает 10 бюджетных мест.
По словам доцента кафедры филологии, лингводидактики и перевода Нижневартовского государственного университета, кандидата филологических наук Анны Бельковой, при их университете реализуется педагогическая программа магистратуры «Хантыйская филология» по очной форме обучения – 2 года. В плане приёма три бюджетных места. Программа предназначена для магистрантов гуманитарных областей научного знания, изучающих хантыйский язык. Основной областью профессиональной деятельности выпускников являются образование и наука в сфере основного общего, среднего общего образования. Основные задачи магистерской программы: формирование представления о хантыйской литературе
XIX-XX веков; формирование социокультурных компетенций магистрантов в области хантыйской истории, культуры, родного языка и литературы; повышение мотивации магистрантов к изучению хантыйского языка и литературы; популяризация культуры коренных малочисленных народов Севера. В настоящее время в магистратуре обучается 6 человек.
О создании Института профессионального образования коренных народов Югры на заседании рассказала проректор по учебно-методической работе Сургутского государственного университета, доктор физико-математических наук Елена Коновалова. По её словам, институт будет создан для формирования единого научно-образовательного пространства, направленного на создание в Югре системы, обеспечивающей получение качественного образования и сохранение национальной самобытности, языка и культуры коренных народов Югры. Основными направлениями его деятельности станут: научно-исследовательская, образовательная, учебно-методическая, экспертно-аналитическая, информационно-коммуникационная деятельность, а также профориентационная работа с обучающимися и студентами – представителями коренных народов Югры.
Она отметила, что в рамках научно-исследовательской деятельности на базе Сургутского государственного университета с 2017 года действует научно-практический центр комплексных исследований языкового и культурного наследия ханты. Его работа направлена на сохранение и развитие языкового многообразия коренных народов Югры, в том числе на поддержку этнических традиций и языка восточных ханты, проживающих на территории автономного округа.
Надежда Рагимова